https://ria.ru/20220513/kurs-1788364087.html

Эксперт не исключил падения курса доллара до 55 рублей

Эксперт не исключил падения курса доллара до 55 рублей - РИА Новости, 13.05.2022

Эксперт не исключил падения курса доллара до 55 рублей

Курс доллара может краткосрочно упасть до 55-60 рублей, однако вернется к 70-85 рублям в конце года, оценивает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:09

2022-05-13T16:09

2022-05-13T18:21

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

курс рубля

курс доллара

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс доллара может краткосрочно упасть до 55-60 рублей, однако вернется к 70-85 рублям в конце года, оценивает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой. По его словам, профицит текущего счета в нынешних условиях сам по себе балансировался бы при курсе 45-55 рублей за доллар, но с учетом возможного сокращения экспорта, постепенного восстановления импорта и остающихся компонентов оттока капитала фактический курс рубля вряд ли сможет приблизиться к этим уровням.Доллар не торговался по 45 рублей и ниже с ноября 2014 года, а выше 55 рублей ушел в июне 2015 года, следует из данных Московской биржи."Наши исходные оценки возможных ориентиров по курсу, способных сбалансировать профицит текущего счета при отсутствии потоков по финансовому счету – 45-55 рублей за доллар, они не учитывают логистические факторы (наличие денег и желания купить импортные товары, но отсутствие возможности сделать это)", - отметил Полевой.Экспорт остается высоким – возможное снижение физических поставок по основным товарам компенсируется ростом цен, а импорт резко упал и будет восстанавливаться постепенно по мере перестройки логистики и достижения минимумов по внутреннему спросу, который и определяет спрос на импорт, поясняет эксперт. Введенные комиссии на валютные остатки в НРД/НКЦ и сохраняющиеся санкционные риски де-факто повышают "токсичность" валютных остатков, добавляет он.При большей определенности внешних условий (когда и если она случится) ЦБ/правительству будет проще планировать смягчение валютных ограничений, созданная недавно комиссия по валютному регулированию, возможно, будет вырабатывать решения и по этим вопросам, рассуждает Полевой.Однако есть факторы в пользу менее крепкого рубля, указал Полевой. "Отдельные операции по финансовому счету, формирующие спрос на валюту, остаются. Сохраняются риски сокращения физических поставок по отдельным экспортным составляющим, несмотря на частичные компенсирующие эффекты от растущих цен. Еще больше вопросов относительно перспектив 2023-24 годов в части платежного баланса. Очевидно, что восстановление импорта рано или поздно начнется", - поясняет он."Уровни 55-60 рублей за доллар краткосрочно выглядят достижимыми, но среднесрочно (вторая половина года – 2023 год) они вряд ли задержатся надолго. Пока мы ориентируемся на диапазон 70-85 рублей за доллар на вторую половину 2022 года. Остается очень много вводных (возможные санкции по сырьевому экспорту), которые могут давать очень широкий диапазон оценок", - говорит эксперт.При этом крепкий рубль поможет снизить инфляцию и инфляционные ожидания, ставку ЦБ; из-за санкций/отказа от российской продукции слабый рубль мало поможет несырьевым экспортерам (поэтому его крепость не сильно им мешает), говорит он. "Доходы бюджета при текущем рубле будут ниже, чем могли бы быть, но никаких серьезных рисков в 2022 году для бюджета нет, и все потребности казны будут закрыты за счет остатков на счетах и ФНБ", - резюмирует Полевой.

https://ria.ru/20220513/opasnost-1788231499.html

https://ria.ru/20220512/rubl-1787811528.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, курс рубля, курс доллара