https://ria.ru/20220513/kurs-1788258457.html

Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года

Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года - РИА Новости, 13.05.2022

Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года

Рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:03

2022-05-13T10:03

2022-05-13T11:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, свидетельствуют данные Московской биржи.Так, на открытии торгов доллар впервые с февраля 2020 года упал ниже 63 рублей — до 62,63, евро торговался на уровне 64,94 — минимума с июня 2017-го.Но к 10:10 мск и американская, и европейская валюта перешли к росту: доллар прибавлял 41 копейку, поднявшись до 63,71 рубля, евро подорожал на 1,02 рубля, до 66,28.Накануне рубль рос ускоренными темпами за счет специфики соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке. При этом цены на нефть на мировых рынках растут на фоне неутешительных прогнозов о добыче. Июльские фьючерсы на марку Brent поднялись до 107,13 доллара за баррель, июньские на WTI — до 108,72 доллара.

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, московская биржа