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Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года
Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года - РИА Новости, 13.05.2022
Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года
Рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:03
2022-05-13T10:03
2022-05-13T11:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, свидетельствуют данные Московской биржи.Так, на открытии торгов доллар впервые с февраля 2020 года упал ниже 63 рублей — до 62,63, евро торговался на уровне 64,94 — минимума с июня 2017-го.Но к 10:10 мск и американская, и европейская валюта перешли к росту: доллар прибавлял 41 копейку, поднявшись до 63,71 рубля, евро подорожал на 1,02 рубля, до 66,28.Накануне рубль рос ускоренными темпами за счет специфики соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке. При этом цены на нефть на мировых рынках растут на фоне неутешительных прогнозов о добыче. Июльские фьючерсы на марку Brent поднялись до 107,13 доллара за баррель, июньские на WTI — до 108,72 доллара.
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа
10:03 13.05.2022 (обновлено: 11:11 13.05.2022)
Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года
Курс доллара на Мосбирже упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости
. Рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, свидетельствуют данные Московской биржи
.
Так, на открытии торгов доллар впервые с февраля 2020 года упал ниже 63 рублей — до 62,63, евро торговался на уровне 64,94 — минимума с июня 2017-го.
Но к 10:10 мск и американская, и европейская валюта перешли к росту: доллар прибавлял 41 копейку, поднявшись до 63,71 рубля, евро подорожал на 1,02 рубля, до 66,28.
Накануне рубль рос ускоренными темпами за счет специфики соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке.
При этом цены на нефть на мировых рынках растут на фоне неутешительных прогнозов о добыче. Июльские фьючерсы на марку Brent
поднялись до 107,13 доллара за баррель, июньские на WTI
— до 108,72 доллара.