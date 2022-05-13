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Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года - РИА Новости, 13.05.2022
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220513/kurs-1788258457.html
Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года
Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года - РИА Новости, 13.05.2022
Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года
Рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, свидетельствуют данные Московской биржи. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:03
2022-05-13T11:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, свидетельствуют данные Московской биржи.Так, на открытии торгов доллар впервые с февраля 2020 года упал ниже 63 рублей — до 62,63, евро торговался на уровне 64,94 — минимума с июня 2017-го.Но к 10:10 мск и американская, и европейская валюта перешли к росту: доллар прибавлял 41 копейку, поднявшись до 63,71 рубля, евро подорожал на 1,02 рубля, до 66,28.Накануне рубль рос ускоренными темпами за счет специфики соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке. При этом цены на нефть на мировых рынках растут на фоне неутешительных прогнозов о добыче. Июльские фьючерсы на марку Brent поднялись до 107,13 доллара за баррель, июньские на WTI — до 108,72 доллара.
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экономика, московская биржа
10:03 13.05.2022 (обновлено: 11:11 13.05.2022)
 
Курс евро упал ниже 65 рублей впервые с июня 2017 года

Курс доллара на Мосбирже упал ниже 63 рублей впервые с февраля 2020 года

© РИА Новости / Григорий СысоевЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Рубль начал день с укрепления к доллару и евро, но затем обе валюты несколько отошли от минимумов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Так, на открытии торгов доллар впервые с февраля 2020 года упал ниже 63 рублей — до 62,63, евро торговался на уровне 64,94 — минимума с июня 2017-го.
Но к 10:10 мск и американская, и европейская валюта перешли к росту: доллар прибавлял 41 копейку, поднявшись до 63,71 рубля, евро подорожал на 1,02 рубля, до 66,28.
Накануне рубль рос ускоренными темпами за счет специфики соотношения спроса и предложения на внутреннем рынке.
При этом цены на нефть на мировых рынках растут на фоне неутешительных прогнозов о добыче. Июльские фьючерсы на марку Brent поднялись до 107,13 доллара за баррель, июньские на WTI — до 108,72 доллара.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржа
 
 
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