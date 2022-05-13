https://ria.ru/20220513/krizis-1788250706.html

Медведев предупредил о риске масштабного продовольственного кризиса

Медведев предупредил о риске масштабного продовольственного кризиса - РИА Новости, 13.05.2022

Медведев предупредил о риске масштабного продовольственного кризиса

Санкции, которые Запад вводит против России, грозят всему миру серьезными последствиями, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасноcти... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:16

2022-05-13T09:16

2022-05-13T09:57

в мире

дмитрий медведев

санкции в отношении россии

россия

украина

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции, которые Запад вводит против России, грозят всему миру серьезными последствиями, заявил в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасноcти России Дмитрий Медведев.Так, по его мнению, из-за разрушения глобальных цепочек поставок возможен крупный логистический кризис, а тем странам, которые "стреляют в собственные ноги", запрещая импорт российских энергоносителей, грозит кризис в энергетике.Подрыв устойчивости национальных валют, галопирующая инфляция и разрушение легальной системы защиты частной собственности приведут к валютно-финансовому кризису, добавил он. Кроме того, полагает Медведев, возникнут новые региональные военные конфликты, в мире активизируются террористы. "Начнутся новые эпидемии, вызванные отказом от честного международного сотрудничества в санитарно-эпидемиологической сфере или прямыми фактами использования биологического оружия", — предположил зампред Совбеза.В результате международные институты, которые не смогли доказать свою эффективность в ходе конфликта на Украине, придут в упадок, но в мире возникнут новые международные альянсы, основанные на прагматических, а не идеологических критериях. В итоге же итоге будет создана новая архитектура безопасности, уверен Медведев.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, в Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов.В Кремле эти меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было. Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, а основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220511/ssha-1787778126.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, дмитрий медведев, санкции в отношении россии, россия, украина