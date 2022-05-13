https://ria.ru/20220513/kredity-1788351994.html

Одобрены первые заявки высокотехнологичных МСП на льготные кредиты под 3%

Одобрены первые заявки высокотехнологичных МСП на льготные кредиты под 3% - РИА Новости, 13.05.2022

Одобрены первые заявки высокотехнологичных МСП на льготные кредиты под 3%

Экспертный совет Корпорации МСП одобрил заявки на льготные кредиты для первых пяти высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса, которые получат 1,5... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:35

2022-05-13T15:35

2022-05-13T15:35

россия

корпорация мсп

экономика

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Экспертный совет Корпорации МСП одобрил заявки на льготные кредиты для первых пяти высокотехнологичных компаний малого и среднего бизнеса, которые получат 1,5 миллиарда рублей по минимальной ставке 3%, сообщил в пятницу министр экономического развития РФ Максим Решетников.Прием заявок на льготные кредиты идет в рамках отдельной госпрограммы, которая направлена на поддержку быстро растущих высокотехнологичных компаний. Критерии предоставления средств - объем выручки от 100 миллионов рублей, темпы ее роста не менее 12% ежегодно последние три года, а также наличие инвестиций в исследования и научные разработки."Это компании, которые создают продукцию в критически важных для страны технологических направлениях – биотехнологии, композитные материалы, инновационные инженерные решения, искусственный интеллект. Сейчас очень важно поддержать этот сегмент экономики, потому что в период структурных сдвигов, когда зачастую компании оптимизируют инвестиционные затраты, вложения в оборудование, нужно дать возможность сохранить производственный процесс, переждать эту паузу, чтобы они дальше продолжали разрабатывать и производить", - сказал Решетников, слова которого приводятся на сайте Минэкономразвития.Как отмечается в сообщении, на рассмотрение экспертного совета Корпорации МСП поданы ещё 174 заявки. Половина из них – от малых предприятий, каждая 3-я – от микробизнеса. Больше всего заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Московской и Свердловской областей."Наши эксперты, куда входят представители Московского инновационного кластера, "Сколково", "Иннопрактики", Татарстанский центр научно-технической информации, эксперты из регионов, оценили уровень технологичности и инновационности компаний. Помимо кредитов под минимальный процент, мы также предоставляем комплекс мер поддержки в течение периода участия в программе, который поможет росту предприятий-участников и будет способствовать более интенсивному импортозамещению", – привели в ведомстве комментарий генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича.В Корпорации напомнили, что заявку на кредит можно подать до конца года на цифровой платформе МСП.РФ. Заявка оценивается по системе двух ключей: скорринг от МСП Банка (проверка финансовой устойчивости) и оценка инновационности компании от экспертного совета Корпорации. Срок рассмотрения заявки составляет до 36 дней.

https://ria.ru/20220513/kredity-1788335840.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, экономика