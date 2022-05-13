https://ria.ru/20220513/kredity-1788335840.html

МСП Банк выдал первые кредиты по продукту "Экспресс-Инвест"

МСП Банк выдал первые кредиты по продукту "Экспресс-Инвест" - РИА Новости, 13.05.2022

МСП Банк выдал первые кредиты по продукту "Экспресс-Инвест"

МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП) выдал первые два кредита по продукту льготного кредитования для малого и среднего бизнеса "Экспресс-Инвест",... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:41

2022-05-13T14:41

2022-05-13T14:41

экономика

корпорация мсп

мсп банк

россия

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП) выдал первые два кредита по продукту льготного кредитования для малого и среднего бизнеса "Экспресс-Инвест", сообщает пресс-служба банка.Кредит МСП Банка получили предприниматели из Нижневартовска и Волгоградской области, общая сумма финансирования превысила 12 миллионов рублей. Компании специализируются на транспортных услугах и производстве изделий народного промысла. Средства будут направлены на приобретение транспортных средств и оборудования, соответственно. Срок кредита для обоих клиентов составил 36 месяцев."В апреле этого года мы открыли прием заявок на инвестиционные кредиты в рамках программы стимулирования Корпорации МСП. Отмечу, что новый продукт уже вызвал повышенный интерес у представителей бизнес-сообщества", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Петра Засельского.Кредитный продукт "Экспресс-Инвест" стартовал в рамках программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. По его условиям предприниматели со сроком работы более 12 месяцев смогут получить кредит на сумму от 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей по ставке от 13,5% для среднего бизнеса и 15% - для малого и микробизнеса.

https://ria.ru/20220505/ivanovo-1787019453.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, корпорация мсп, мсп банк, россия