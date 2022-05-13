МСП Банк выдал первые кредиты по продукту "Экспресс-Инвест"
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП) выдал первые два кредита по продукту льготного кредитования для малого и среднего бизнеса "Экспресс-Инвест", сообщает пресс-служба банка.
Кредит МСП Банка получили предприниматели из Нижневартовска и Волгоградской области, общая сумма финансирования превысила 12 миллионов рублей. Компании специализируются на транспортных услугах и производстве изделий народного промысла. Средства будут направлены на приобретение транспортных средств и оборудования, соответственно. Срок кредита для обоих клиентов составил 36 месяцев.
"В апреле этого года мы открыли прием заявок на инвестиционные кредиты в рамках программы стимулирования Корпорации МСП. Отмечу, что новый продукт уже вызвал повышенный интерес у представителей бизнес-сообщества", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Петра Засельского.
Кредитный продукт "Экспресс-Инвест" стартовал в рамках программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. По его условиям предприниматели со сроком работы более 12 месяцев смогут получить кредит на сумму от 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей по ставке от 13,5% для среднего бизнеса и 15% - для малого и микробизнеса.