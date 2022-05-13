Рейтинг@Mail.ru
МСП Банк выдал первые кредиты по продукту "Экспресс-Инвест" - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/kredity-1788335840.html
МСП Банк выдал первые кредиты по продукту "Экспресс-Инвест"
МСП Банк выдал первые кредиты по продукту "Экспресс-Инвест" - РИА Новости, 13.05.2022
МСП Банк выдал первые кредиты по продукту "Экспресс-Инвест"
МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП) выдал первые два кредита по продукту льготного кредитования для малого и среднего бизнеса "Экспресс-Инвест",... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:41
2022-05-13T14:41
экономика
корпорация мсп
мсп банк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП) выдал первые два кредита по продукту льготного кредитования для малого и среднего бизнеса "Экспресс-Инвест", сообщает пресс-служба банка.Кредит МСП Банка получили предприниматели из Нижневартовска и Волгоградской области, общая сумма финансирования превысила 12 миллионов рублей. Компании специализируются на транспортных услугах и производстве изделий народного промысла. Средства будут направлены на приобретение транспортных средств и оборудования, соответственно. Срок кредита для обоих клиентов составил 36 месяцев."В апреле этого года мы открыли прием заявок на инвестиционные кредиты в рамках программы стимулирования Корпорации МСП. Отмечу, что новый продукт уже вызвал повышенный интерес у представителей бизнес-сообщества", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Петра Засельского.Кредитный продукт "Экспресс-Инвест" стартовал в рамках программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. По его условиям предприниматели со сроком работы более 12 месяцев смогут получить кредит на сумму от 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей по ставке от 13,5% для среднего бизнеса и 15% - для малого и микробизнеса.
https://ria.ru/20220505/ivanovo-1787019453.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:250:2048:1786_1920x0_80_0_0_c5eef0d98c9befece7a4e431fb2bcb99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, корпорация мсп, мсп банк, россия
14:41 13.05.2022
 

МСП Банк выдал первые кредиты по продукту "Экспресс-Инвест"

© Корпорация МСПЛоготип корпорации МСП
Логотип корпорации МСП
© Корпорация МСП
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. МСП Банк (дочерняя организация Корпорации МСП) выдал первые два кредита по продукту льготного кредитования для малого и среднего бизнеса "Экспресс-Инвест", сообщает пресс-служба банка.
Кредит МСП Банка получили предприниматели из Нижневартовска и Волгоградской области, общая сумма финансирования превысила 12 миллионов рублей. Компании специализируются на транспортных услугах и производстве изделий народного промысла. Средства будут направлены на приобретение транспортных средств и оборудования, соответственно. Срок кредита для обоих клиентов составил 36 месяцев.
Логотип корпорации МСП
5 мая, 15:28
Корпорация МСП помогла открыть "Фермерский островок" в Иваново
"В апреле этого года мы открыли прием заявок на инвестиционные кредиты в рамках программы стимулирования Корпорации МСП. Отмечу, что новый продукт уже вызвал повышенный интерес у представителей бизнес-сообщества", - приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Петра Засельского.
Кредитный продукт "Экспресс-Инвест" стартовал в рамках программы стимулирования кредитования Корпорации МСП. По его условиям предприниматели со сроком работы более 12 месяцев смогут получить кредит на сумму от 3 миллионов рублей до 10 миллионов рублей по ставке от 13,5% для среднего бизнеса и 15% - для малого и микробизнеса.
 
ЭкономикаКорпорация МСПМСП БанкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала