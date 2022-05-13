https://ria.ru/20220513/koreya-1788442238.html
Картины русских авангардистов вернулись из Южной Кореи в Россию
Картины русских авангардистов вернулись из Южной Кореи в Россию - РИА Новости, 13.05.2022
Картины русских авангардистов вернулись из Южной Кореи в Россию
Картины русских авангардистов вернулись с выставки в Южной Корее в Россию, это произведения из собраний четырех региональных музеев, включая шедевры Василия... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:11
2022-05-13T21:11
2022-05-13T22:45
казимир малевич
василий кандинский
россия
ольга любимова
культура
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Картины русских авангардистов вернулись с выставки в Южной Корее в Россию, это произведения из собраний четырех региональных музеев, включая шедевры Василия Кандинского и Казимира Малевича. Сегодня произведения прибыли на склад в московском аэропорту Внуково, откуда транспортная компания перевезла их на собственный склад и распределила по фургонам для отправки.Картины доставили в двух фургонах, в каждом из них было по одному вооруженному сотруднику."Произведения из Приморской государственной картинной галереи и Красноярского художественного музея имени Сурикова полетят самолетом в понедельник во Владивосток и Красноярск соответственно", — сообщил источник РИА Новости.Ранее министр культуры Ольга Любимова поблагодарила коллег и з МИД, посольства в Сеуле и транспортную компанию Art-Courier за помощь в возвращении картин.Она подчеркнула важность поддержки и взаимопомощи, отметив, что власти делают все возможное для возвращения российских работ из-за рубежа в текущих условиях."В этом вопросе необходимо помогать всем музеям. Мы это прекрасно понимаем и стараемся делать все, чтобы наши произведения искусства возвращались и в федеральные, и в региональные учреждения культуры", — добавила она.Выставка "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля — там демонстрировались работы из собраний Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи. Картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов, об этом сообщалось 19 апреля. 12 мая в посольстве в Сеуле рассказали РИА Новости, что 75 картин, включая такие шедевры, как "Супрематизм" Казимира Малевича и "Серый овал" Василия Кандинского, успешно отправили в Россию.Согласно федеральному закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей", полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены именно на Минкультуры, поэтому ведомство осуществляет и контроль за их возвратом в Россию.
https://ria.ru/20220505/kartiny-1787078284.html
https://ria.ru/20220506/tretyakovka-1787198719.html
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Возвращение в Россию картин русских авангардистов
Картины русских авангардистов вернулись с выставки в Южной Корее в Россию, это произведения из собраний четырех региональных музеев, включая шедевры Василия Кандинского и Казимира Малевича. Сейчас они находятся в Москве, а позже их отправят в родные музеи.
2022-05-13T21:11
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казимир малевич, василий кандинский, россия, ольга любимова
21:11 13.05.2022 (обновлено: 22:45 13.05.2022)
Картины русских авангардистов вернулись из Южной Кореи в Россию
Картины русских авангардистов вернулись с выставки в Сеуле в Южной Корее
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Картины русских авангардистов вернулись с выставки в Южной Корее в Россию, это произведения из собраний четырех региональных музеев, включая шедевры Василия Кандинского и Казимира Малевича.
Сегодня произведения прибыли на склад в московском аэропорту Внуково, откуда транспортная компания перевезла их на собственный склад и распределила по фургонам для отправки.
Картины доставили в двух фургонах, в каждом из них было по одному вооруженному сотруднику.
"Произведения из Приморской государственной картинной галереи и Красноярского художественного музея имени Сурикова полетят самолетом в понедельник во Владивосток и Красноярск соответственно", — сообщил источник РИА Новости.
Ранее министр культуры Ольга Любимова
поблагодарила коллег и з МИД, посольства в Сеуле и транспортную компанию Art-Courier за помощь в возвращении картин.
Она подчеркнула важность поддержки и взаимопомощи, отметив, что власти делают все возможное для возвращения российских работ из-за рубежа в текущих условиях.
"В этом вопросе необходимо помогать всем музеям. Мы это прекрасно понимаем и стараемся делать все, чтобы наши произведения искусства возвращались и в федеральные, и в региональные учреждения культуры", — добавила она.
Выставка "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля — там демонстрировались работы из собраний Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи.
Картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов, об этом сообщалось 19 апреля. 12 мая в посольстве в Сеуле рассказали РИА Новости, что 75 картин, включая такие шедевры, как "Супрематизм" Казимира Малевича и "Серый овал" Василия Кандинского, успешно отправили в Россию.
Согласно федеральному закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей", полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены именно на Минкультуры, поэтому ведомство осуществляет и контроль за их возвратом в Россию.