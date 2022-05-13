https://ria.ru/20220513/koreya-1788442238.html

Картины русских авангардистов вернулись из Южной Кореи в Россию

Картины русских авангардистов вернулись из Южной Кореи в Россию - РИА Новости, 13.05.2022

Картины русских авангардистов вернулись из Южной Кореи в Россию

Картины русских авангардистов вернулись с выставки в Южной Корее в Россию, это произведения из собраний четырех региональных музеев, включая шедевры Василия... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:11

2022-05-13T21:11

2022-05-13T22:45

казимир малевич

василий кандинский

россия

ольга любимова

культура

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Картины русских авангардистов вернулись с выставки в Южной Корее в Россию, это произведения из собраний четырех региональных музеев, включая шедевры Василия Кандинского и Казимира Малевича. Сегодня произведения прибыли на склад в московском аэропорту Внуково, откуда транспортная компания перевезла их на собственный склад и распределила по фургонам для отправки.Картины доставили в двух фургонах, в каждом из них было по одному вооруженному сотруднику."Произведения из Приморской государственной картинной галереи и Красноярского художественного музея имени Сурикова полетят самолетом в понедельник во Владивосток и Красноярск соответственно", — сообщил источник РИА Новости.Ранее министр культуры Ольга Любимова поблагодарила коллег и з МИД, посольства в Сеуле и транспортную компанию Art-Courier за помощь в возвращении картин.Она подчеркнула важность поддержки и взаимопомощи, отметив, что власти делают все возможное для возвращения российских работ из-за рубежа в текущих условиях."В этом вопросе необходимо помогать всем музеям. Мы это прекрасно понимаем и стараемся делать все, чтобы наши произведения искусства возвращались и в федеральные, и в региональные учреждения культуры", — добавила она.Выставка "Кандинский, Малевич и российский авангард: искусство революции" проходила в Сеуле с 31 декабря 2021 года по 17 апреля — там демонстрировались работы из собраний Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Нижегородского государственного художественного музея, Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова и Приморской государственной картинной галереи. Картины застряли в Южной Корее из-за отсутствия рейсов, об этом сообщалось 19 апреля. 12 мая в посольстве в Сеуле рассказали РИА Новости, что 75 картин, включая такие шедевры, как "Супрематизм" Казимира Малевича и "Серый овал" Василия Кандинского, успешно отправили в Россию.Согласно федеральному закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей", полномочия по выдаче разрешений на ввоз предметов музейного фонда возложены именно на Минкультуры, поэтому ведомство осуществляет и контроль за их возвратом в Россию.

https://ria.ru/20220505/kartiny-1787078284.html

https://ria.ru/20220506/tretyakovka-1787198719.html

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Возвращение в Россию картин русских авангардистов Картины русских авангардистов вернулись с выставки в Южной Корее в Россию, это произведения из собраний четырех региональных музеев, включая шедевры Василия Кандинского и Казимира Малевича. Сейчас они находятся в Москве, а позже их отправят в родные музеи. 2022-05-13T21:11 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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казимир малевич, василий кандинский, россия, ольга любимова