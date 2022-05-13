Рейтинг@Mail.ru
Президент Польши заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/kontributsiya-1788332869.html
Президент Польши заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию
Президент Польши заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию - РИА Новости, 13.05.2022
Президент Польши заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T14:32
2022-05-13T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
дмитрий медведев
матеуш моравецкий
украина
польша
россия
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_0:166:1993:1287_1920x0_80_0_0_0a0d715e4782c1e296bc9767926eea82.jpg
ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию."Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине", - заявил Дуда журналистам в Таллине.Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.В МИД РФ заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. А по словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность. Он также советовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.А последнее заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что он считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", и, по его мнению, ее нужно "искоренить", в Кремле назвали квинтэссенцией ненависти к русским, а в Госдуме - подобием риторики Третьего рейха.Кроме того, на днях на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева было совершено нападение - его облили сиропом. Комментируя инцидент, МИД РФ заявил, что польские власти растоптали мораль.
https://ria.ru/20220512/polsha-1788140548.html
https://ria.ru/20220511/neft-1787869480.html
украина
польша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152443/68/1524436802_124:0:1993:1402_1920x0_80_0_0_1ccf31d42bb7412ef44c64c6c6847c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дмитрий медведев, матеуш моравецкий, украина, польша, россия, госдума рф, анджей дуда
14:32 13.05.2022
 
Президент Польши заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию.
"Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине", - заявил Дуда журналистам в Таллине.
Флаги на территории посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 15:27
Эксперт предрек Польше роль "прямого военного тарана" у границ России
Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.
В МИД РФ заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. А по словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность. Он также советовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.
А последнее заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что он считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", и, по его мнению, ее нужно "искоренить", в Кремле назвали квинтэссенцией ненависти к русским, а в Госдуме - подобием риторики Третьего рейха.
Кроме того, на днях на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева было совершено нападение - его облили сиропом. Комментируя инцидент, МИД РФ заявил, что польские власти растоптали мораль.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 12:03
Польша испугалась, что Германия будет перепродавать ей российскую нефть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДмитрий МедведевМатеуш МоравецкийУкраинаПольшаРоссияГосдума РФАнджей Дуда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала