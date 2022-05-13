https://ria.ru/20220513/kontributsiya-1788332869.html

Президент Польши заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию

Президент Польши заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию - РИА Новости, 13.05.2022

Президент Польши заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T14:32

2022-05-13T14:32

2022-05-13T14:32

специальная военная операция на украине

в мире

дмитрий медведев

матеуш моравецкий

украина

польша

россия

госдума рф

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ВАРШАВА, 13 мая – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россию принудят выплатить Украине контрибуцию."Мы глубоко верим, что международное сообщество... принудит Россию к выплате контрибуции попросту на восстановление того, что было разрушено на Украине", - заявил Дуда журналистам в Таллине.Польские политики в последнее время не раз делали громкие антироссийские заявления в свете специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.В МИД РФ заявляли, что Польша занимается разрушением отношений с Россией. А по словам зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева, Польша ведет проамериканскую, отмороженно русофобскую политику на протяжении десяти лет, такой курс не что иное, как политическая имбецильность. Он также советовал украинцам не предаваться напрасным грезам после заявлений Дуды о том, что границ между Киевом и Варшавой больше не будет, поскольку задачи поляков - вернуть себе исторические земли, в результате чего Украина потеряет свою государственность.А последнее заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что он считает русский мир "раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы", и, по его мнению, ее нужно "искоренить", в Кремле назвали квинтэссенцией ненависти к русским, а в Госдуме - подобием риторики Третьего рейха.Кроме того, на днях на посла РФ в Варшаве Сергея Андреева было совершено нападение - его облили сиропом. Комментируя инцидент, МИД РФ заявил, что польские власти растоптали мораль.

https://ria.ru/20220512/polsha-1788140548.html

https://ria.ru/20220511/neft-1787869480.html

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польша

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, дмитрий медведев, матеуш моравецкий, украина, польша, россия, госдума рф, анджей дуда