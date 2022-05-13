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В Минпромторге призвали изменить список системообразующих организаций

В Минпромторге призвали изменить список системообразующих организаций - РИА Новости, 13.05.2022

В Минпромторге призвали изменить список системообразующих организаций

Российские структуры H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay)... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:00

2022-05-13T18:00

2022-05-13T18:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции

виктор евтухов

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские структуры H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) больше не должны быть в перечне системообразующих организаций РФ после приостановки работы в стране, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Он напомнил, что системообразующие организации могут пользоваться господдержкой, при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность на территории РФ, а заемщик, являющийся организацией розничной торговли, функционирует в полном объеме."В связи с этим нецелесообразно нахождение указанных предприятий в перечне системообразующих организаций российской экономики", - сказал Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции, виктор евтухов