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В Минпромторге призвали изменить список системообразующих организаций
В Минпромторге призвали изменить список системообразующих организаций - РИА Новости, 13.05.2022
В Минпромторге призвали изменить список системообразующих организаций
Российские структуры H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay)... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:00
2022-05-13T18:00
2022-05-13T18:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции
виктор евтухов
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские структуры H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) больше не должны быть в перечне системообразующих организаций РФ после приостановки работы в стране, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.Он напомнил, что системообразующие организации могут пользоваться господдержкой, при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность на территории РФ, а заемщик, являющийся организацией розничной торговли, функционирует в полном объеме."В связи с этим нецелесообразно нахождение указанных предприятий в перечне системообразующих организаций российской экономики", - сказал Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции, виктор евтухов
В Минпромторге призвали изменить список системообразующих организаций
Евтухов призвал исключить ушедшие из России бренды из списка системообразующих организаций
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Российские структуры H&M, Inditex (бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho), Adidas и LPP (Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay) больше не должны быть в перечне системообразующих организаций РФ после приостановки работы в стране, сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
Он напомнил, что системообразующие организации могут пользоваться господдержкой, при условии, что предприятие не является организацией, приостановившей деятельность на территории РФ
, а заемщик, являющийся организацией розничной торговли, функционирует в полном объеме.
"В связи с этим нецелесообразно нахождение указанных предприятий в перечне системообразующих организаций российской экономики", - сказал Евтухов, слова которого передает пресс-служба министерства.