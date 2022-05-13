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В Коми придумали оригинальный ответ на возможный уход Coca-Cola из России - РИА Новости, 13.05.2022
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В Коми придумали оригинальный ответ на возможный уход Coca-Cola из России
В Коми придумали оригинальный ответ на возможный уход Coca-Cola из России - РИА Новости, 13.05.2022
В Коми придумали оригинальный ответ на возможный уход Coca-Cola из России
Завод в республике Коми отреагировал на возможный уход с российского рынка компании Coca-Cola выпуском газированного напитка "Коми Кола", сообщают... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T16:24
2022-05-13T16:24
экономика
россия
республика коми
санкции в отношении россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Завод в республике Коми отреагировал на возможный уход с российского рынка компании Coca-Cola выпуском газированного напитка "Коми Кола", сообщают республиканские власти."В республике Коми появилась своя "Кола". Спрос на местную газировку растет с каждым днем", - информирует официальный Telegram-канал правительства региона.Как говорится в видео на этом канале, выпуск газированного напитка "Коми Кола" наладил завод "Сыктывкарпиво" в качестве ответа на возможный уход Coca-Cola. Новая газировка стоимостью 46 рублей за бутылку "не сильно газированная" и "не сильно сладкая". По словам главного технолога компании Галины Шариковой, основа "Коми Колы" изготовлена из ароматического сырья, в ее составе присутствует кофеин.Сейчас напиток поставляется в магазины и торговые сети Коми, а также Архангельской и Вологодской областей.В мае гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил, что компания может полностью уйти с российского рынка. Ранее Coca-Cola заявила, что приостанавливает деятельность в России.Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite.
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экономика, россия, республика коми, санкции в отношении россии
16:24 13.05.2022
 
В Коми придумали оригинальный ответ на возможный уход Coca-Cola из России

Завод в Сыктывкаре отреагировал на возможный уход Coca-Cola выпуском напитка "Коми Кола"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкCoca-Cola
Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Coca-Cola. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 мая – РИА Новости. Завод в республике Коми отреагировал на возможный уход с российского рынка компании Coca-Cola выпуском газированного напитка "Коми Кола", сообщают республиканские власти.
"В республике Коми появилась своя "Кола". Спрос на местную газировку растет с каждым днем", - информирует официальный Telegram-канал правительства региона.
Как говорится в видео на этом канале, выпуск газированного напитка "Коми Кола" наладил завод "Сыктывкарпиво" в качестве ответа на возможный уход Coca-Cola. Новая газировка стоимостью 46 рублей за бутылку "не сильно газированная" и "не сильно сладкая". По словам главного технолога компании Галины Шариковой, основа "Коми Колы" изготовлена из ароматического сырья, в ее составе присутствует кофеин.
Сейчас напиток поставляется в магазины и торговые сети Коми, а также Архангельской и Вологодской областей.
В мае гендиректор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил, что компания может полностью уйти с российского рынка. Ранее Coca-Cola заявила, что приостанавливает деятельность в России.
Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании - Coca-Cola, Fanta и Sprite.
 
ЭкономикаРоссияРеспублика КомиСанкции в отношении России
 
 
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