https://ria.ru/20220513/kofe-1788230306.html

Диетолог призвала отказаться от сочетания кофе и еды

Диетолог призвала отказаться от сочетания кофе и еды - РИА Новости, 13.05.2022

Диетолог призвала отказаться от сочетания кофе и еды

Почему не стоит пить кофе во время еды и сразу после нее, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Она объяснила, как... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T02:15

2022-05-13T02:15

2022-05-13T02:24

общество

россия

наталья нефедова

еда

питание

кофе

витамины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597908041_0:388:2750:1935_1920x0_80_0_0_ed4667ae1a57d61731e42eaa3ed4f7d4.jpg

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Почему не стоит пить кофе во время еды и сразу после нее, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Она объяснила, как сделать напиток максимально полезным.Чашка кофе за завтраком — не лучший выбор с точки зрения обеспечения организма всеми необходимыми ему минеральными веществами, предупредила диетолог.Диетолог рекомендует пить кофе через полчаса после приема пищи, чтобы полезные вещества, которые мы получаем с едой, успевали усвоиться.Кроме того, под действием кофеина один из важнейших элементов — кальций — выводится из организма, добавила Нефедова. По ее словам, примерно одной чашки кофе достаточно, чтобы человек потерял 12 миллиграммов кальция. Чтобы сгладить этот эффект, можно добавлять в напиток молоко, считает диетолог.Добавляя в кофе молоко, мы превращаем напиток в полноценный перекус, продолжила она."500 миллилитров капучино содержат 206 килокалорий, потому что там много молока. Это примерно две чашки кофе. Можно сказать, что это перекус, даже если выпить только одну чашку", — сказала Нефедова.Она не рекомендует включать в рацион кофейные напитки, содержащие сиропы. Сладкие добавки делают кофе слишком калорийным продуктом, употребление которого может привести к избыточной массе тела, уверена диетолог.

https://rsport.ria.ru/20220413/kofe-1783392443.html

https://rsport.ria.ru/20220404/kofe-1781628515.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, наталья нефедова, еда, питание, кофе, витамины