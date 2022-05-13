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Диетолог призвала отказаться от сочетания кофе и еды - РИА Новости, 13.05.2022
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Диетолог призвала отказаться от сочетания кофе и еды
Диетолог призвала отказаться от сочетания кофе и еды - РИА Новости, 13.05.2022
Диетолог призвала отказаться от сочетания кофе и еды
Почему не стоит пить кофе во время еды и сразу после нее, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Она объяснила, как... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T02:15
2022-05-13T02:24
общество
россия
наталья нефедова
еда
питание
кофе
витамины
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Почему не стоит пить кофе во время еды и сразу после нее, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Она объяснила, как сделать напиток максимально полезным.Чашка кофе за завтраком — не лучший выбор с точки зрения обеспечения организма всеми необходимыми ему минеральными веществами, предупредила диетолог.Диетолог рекомендует пить кофе через полчаса после приема пищи, чтобы полезные вещества, которые мы получаем с едой, успевали усвоиться.Кроме того, под действием кофеина один из важнейших элементов — кальций — выводится из организма, добавила Нефедова. По ее словам, примерно одной чашки кофе достаточно, чтобы человек потерял 12 миллиграммов кальция. Чтобы сгладить этот эффект, можно добавлять в напиток молоко, считает диетолог.Добавляя в кофе молоко, мы превращаем напиток в полноценный перекус, продолжила она."500 миллилитров капучино содержат 206 килокалорий, потому что там много молока. Это примерно две чашки кофе. Можно сказать, что это перекус, даже если выпить только одну чашку", — сказала Нефедова.Она не рекомендует включать в рацион кофейные напитки, содержащие сиропы. Сладкие добавки делают кофе слишком калорийным продуктом, употребление которого может привести к избыточной массе тела, уверена диетолог.
https://rsport.ria.ru/20220413/kofe-1783392443.html
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общество, россия, наталья нефедова, еда, питание, кофе, витамины
02:15 13.05.2022 (обновлено: 02:24 13.05.2022)
 
Диетолог призвала отказаться от сочетания кофе и еды

Диетолог Нефедова: кофе во время еды и сразу после мешает всасыванию цинка, железа, магния

© Pixabay / grafmexЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Pixabay / grafmex
Чашка кофе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Почему не стоит пить кофе во время еды и сразу после нее, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефедова. Она объяснила, как сделать напиток максимально полезным.
Чашка кофе за завтраком — не лучший выбор с точки зрения обеспечения организма всеми необходимыми ему минеральными веществами, предупредила диетолог.

"Кофе содержит хелаты, которые агрегируют металлы и не дают им нормально всасываться. Если постоянно запивать еду кофе, вы будете получать меньше цинка, железа, магния", — отметила Нефедова.

Диетолог рекомендует пить кофе через полчаса после приема пищи, чтобы полезные вещества, которые мы получаем с едой, успевали усвоиться.
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Кроме того, под действием кофеина один из важнейших элементов — кальций — выводится из организма, добавила Нефедова. По ее словам, примерно одной чашки кофе достаточно, чтобы человек потерял 12 миллиграммов кальция. Чтобы сгладить этот эффект, можно добавлять в напиток молоко, считает диетолог.

"Лучше пить кофе с молоком, которое как раз содержит кальций. Или это может быть, например, черный кофе с кусочком сыра. Растительное молоко тоже подойдет, но нужно выбирать напиток без сахара и обогащенный витаминами, кальцием, железом", — уточнила Нефедова.

Добавляя в кофе молоко, мы превращаем напиток в полноценный перекус, продолжила она.
"500 миллилитров капучино содержат 206 килокалорий, потому что там много молока. Это примерно две чашки кофе. Можно сказать, что это перекус, даже если выпить только одну чашку", — сказала Нефедова.
Она не рекомендует включать в рацион кофейные напитки, содержащие сиропы. Сладкие добавки делают кофе слишком калорийным продуктом, употребление которого может привести к избыточной массе тела, уверена диетолог.
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ОбществоРоссияНаталья НефедоваЕдаПитаниеКофеВитамины
 
 
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