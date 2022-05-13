https://ria.ru/20220513/kitay-1788404833.html

Китай призвал рассмотреть данные о военной биодеятельности США на Украине

Китай призвал рассмотреть данные о военной биодеятельности США на Украине - РИА Новости, 13.05.2022

Китай призвал рассмотреть данные о военной биодеятельности США на Украине

Китай считает, что международное сообщество должно серьезно рассмотреть данные России о военно-биологической деятельности США на Украине, заявил на заседании... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:02

2022-05-13T18:02

2022-05-13T19:37

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ООН, 13 мая — РИА Новости. Китай считает, что международное сообщество должно серьезно рассмотреть данные России о военно-биологической деятельности США на Украине, заявил на заседании Совбеза ООН зампостпреда КНР при организации Дай Бин."Китай с беспокойством отмечает новые материалы, представленные российской стороной. Информация по поводу военно-биологической активности, в том числе материалы России, должна вызывать большую озабоченность международного сообщества", — сказал он.Дипломат также призвал дать правовую оценку представленным Москвой доказательствам."Мы приветствуем (проведение. — Прим. ред.) оценки документов, раскрытых российской стороной, со стороны международного сообщества в рамках КБТО (Конвенции о бактериологическом и токсинном оружии. — Прим. ред.) и ООН", — добавил он.На этом заседании постпред России Василий Небензя также заявил, что Москва намерена задействовать механизмы, обозначенные в статьях 5 и 6 КБТО, поскольку США отказываются от какой-либо дискуссии по проблеме лабораторий на Украине.Статья 5 гласит в частности, что "государства-участники… конвенции обязуются консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, которые могут возникнуть в отношении цели или в связи с выполнением положений конвенции".Статья 6 предусматривает, что "любое государство-участник… конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений конвенции, может подать жалобу в СБ ООН".Ранее специалисты Минобороны посетили две биолаборатории в Мариуполе и обнаружили там следы экстренного уничтожения документов. По данным ведомства, на Украине сформировалась сеть из более чем 30 биологических лабораторий, работавших в интересах США, но все необходимое для продолжения программы вывезли после начала российской спецоперации. В министерстве пришли к выводу, что Украина фактически стала полигоном Пентагона для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.

https://ria.ru/20220511/biolaboratorii-1787944077.html

https://ria.ru/20220511/bespilotniki-1787945610.html

https://ria.ru/20220513/oon-1788416894.html

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в мире, украина, сша, игорь кириллов, мария захарова, россия, оон, войска рхбз, вооруженные силы рф