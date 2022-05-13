https://ria.ru/20220513/kitay-1788341144.html
Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений
Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений - РИА Новости, 13.05.2022
Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений
Порядка 50 тысяч человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая оказались в зоне бедствия из-за ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в пятницу РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:02
2022-05-13T15:02
2022-05-13T15:06
в мире
китай
гуанси-чжуанский автономный район
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая оказались в зоне бедствия из-за ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в пятницу агентство Синьхуа.Ливни в Гуанси-Чжуанском автономном районе, как и почти во всех южных регионах Китая, начались 8 мая, метеорологи публиковали предупреждения о возможных сходах оползней и селей, рекомендуя жителям избегать потенциально опасных районов.Ущерб был нанесен и сельскому хозяйству, пострадали угодья площадью свыше 3,8 тысячи гектаров, было разрушено 19 домохозяйств, около 90 серьезно построек получили повреждения.
https://ria.ru/20220417/navodneniya-1783985855.html
китай
гуанси-чжуанский автономный район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, гуанси-чжуанский автономный район
15:02 13.05.2022 (обновлено: 15:06 13.05.2022)
Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений
Почти 50 тысяч человек оказались в зоне бедствия на юге Китая из-за ливней и наводнений