https://ria.ru/20220513/kitay-1788341144.html

Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений

Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений - РИА Новости, 13.05.2022

Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений

Порядка 50 тысяч человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая оказались в зоне бедствия из-за ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в пятницу РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:02

2022-05-13T15:02

2022-05-13T15:06

в мире

китай

гуанси-чжуанский автономный район

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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая оказались в зоне бедствия из-за ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в пятницу агентство Синьхуа.Ливни в Гуанси-Чжуанском автономном районе, как и почти во всех южных регионах Китая, начались 8 мая, метеорологи публиковали предупреждения о возможных сходах оползней и селей, рекомендуя жителям избегать потенциально опасных районов.Ущерб был нанесен и сельскому хозяйству, пострадали угодья площадью свыше 3,8 тысячи гектаров, было разрушено 19 домохозяйств, около 90 серьезно построек получили повреждения.

https://ria.ru/20220417/navodneniya-1783985855.html

китай

гуанси-чжуанский автономный район

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, китай, гуанси-чжуанский автономный район