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Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений - РИА Новости, 13.05.2022
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Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений
Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений - РИА Новости, 13.05.2022
Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений
Порядка 50 тысяч человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая оказались в зоне бедствия из-за ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в пятницу РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:02
2022-05-13T15:06
в мире
китай
гуанси-чжуанский автономный район
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ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая оказались в зоне бедствия из-за ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в пятницу агентство Синьхуа.Ливни в Гуанси-Чжуанском автономном районе, как и почти во всех южных регионах Китая, начались 8 мая, метеорологи публиковали предупреждения о возможных сходах оползней и селей, рекомендуя жителям избегать потенциально опасных районов.Ущерб был нанесен и сельскому хозяйству, пострадали угодья площадью свыше 3,8 тысячи гектаров, было разрушено 19 домохозяйств, около 90 серьезно построек получили повреждения.
https://ria.ru/20220417/navodneniya-1783985855.html
китай
гуанси-чжуанский автономный район
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в мире, китай, гуанси-чжуанский автономный район
15:02 13.05.2022 (обновлено: 15:06 13.05.2022)
 
Почти 50 тысяч человек пострадали на юге Китая из-за ливней и наводнений

Почти 50 тысяч человек оказались в зоне бедствия на юге Китая из-за ливней и наводнений

CC BY 2.0 / egorgrebnev / Автомобиль службы скорой помощи в Китае
Автомобиль службы скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
CC BY 2.0 / egorgrebnev /
Автомобиль службы скорой помощи в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая оказались в зоне бедствия из-за ливней и вызванных ими наводнений, сообщает в пятницу агентство Синьхуа.
Ливни в Гуанси-Чжуанском автономном районе, как и почти во всех южных регионах Китая, начались 8 мая, метеорологи публиковали предупреждения о возможных сходах оползней и селей, рекомендуя жителям избегать потенциально опасных районов.
Ущерб был нанесен и сельскому хозяйству, пострадали угодья площадью свыше 3,8 тысячи гектаров, было разрушено 19 домохозяйств, около 90 серьезно построек получили повреждения.
Скорая помощь в ЮАР - РИА Новости, 1920, 17.04.2022
17 апреля, 18:03
На востоке ЮАР погибли более 440 человек из-за наводнений
 
В миреКитайГуанси-Чжуанский автономный район
 
 
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