В МИД КНР назвали остров Дяоюйдао неотъемлемой частью Китая
В МИД КНР ответили на совместное заявление Японии и ЕС о принадлежности острова Дяоюйдао
© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Острова Дяоюйдао (японское название Сенкаку) являются неотъемлемой частью Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя совместное заявление по итогам 28-го саммита Япония-ЕС.
"Острова Дяоюйдао являются исконной территорией Китая, вне зависимости от того, что говорят другие, нельзя изменить объективный факт, что острова принадлежат Китаю", - сказал дипломат.
Чжао Лицзянь также обвинил Японию и ЕС в очернении Китая, вмешательстве в его внутренние дела, а также в провоцировании региональной конфронтации на прошедшем саммите.
"Китай решительно выступает против этого", - добавил он.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, подчеркнув таким образом их государственный статус.