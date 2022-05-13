https://ria.ru/20220513/kitay-1788293267.html

В МИД КНР назвали остров Дяоюйдао неотъемлемой частью Китая

В МИД КНР назвали остров Дяоюйдао неотъемлемой частью Китая - РИА Новости, 13.05.2022

В МИД КНР назвали остров Дяоюйдао неотъемлемой частью Китая

Острова Дяоюйдао (японское название Сенкаку) являются неотъемлемой частью Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:24

2022-05-13T12:24

2022-05-13T12:24

в мире

китай

япония

сенкаку

евросоюз

чжао лицзянь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/08/1782464840_921:407:2595:1348_1920x0_80_0_0_d588d249c76f179b368e7eb6e3a1db57.jpg

ПЕКИН, 13 мая – РИА Новости. Острова Дяоюйдао (японское название Сенкаку) являются неотъемлемой частью Китая, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя совместное заявление по итогам 28-го саммита Япония-ЕС.В четверг в Токио прошел 28-й саммит Япония-ЕС, по итогам было опубликовано совместное заявление, из которого следует, что Япония и Евросоюз выражают серьезную обеспокоенность ситуацией в Восточно-Китайском море, включая район вокруг островов Сенкаку, а также усилением военной активности Китая."Острова Дяоюйдао являются исконной территорией Китая, вне зависимости от того, что говорят другие, нельзя изменить объективный факт, что острова принадлежат Китаю", - сказал дипломат.Чжао Лицзянь также обвинил Японию и ЕС в очернении Китая, вмешательстве в его внутренние дела, а также в провоцировании региональной конфронтации на прошедшем саммите."Китай решительно выступает против этого", - добавил он.Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов, подчеркнув таким образом их государственный статус.

https://ria.ru/20220513/nato-1788155883.html

https://ria.ru/20220513/proval-1788240411.html

китай

япония

сенкаку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, китай, япония, сенкаку, евросоюз, чжао лицзянь