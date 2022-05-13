https://ria.ru/20220513/kitay-1788264778.html

ВДЦ "Океан" надеется на активизацию гуманитарных обменов с Китаем

ВДЦ "Океан" надеется на активизацию гуманитарных обменов с Китаем - РИА Новости, 13.05.2022

ВДЦ "Океан" надеется на активизацию гуманитарных обменов с Китаем

Временно исполняющая обязанности директора Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан" Наталья Соловей 12 мая выразила надежду на активизацию гуманитарных... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:53

2022-05-13T10:53

2022-05-13T10:53

россия-китай: главное

китай

вдц "океан"

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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Временно исполняющая обязанности директора Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан" Наталья Соловей 12 мая выразила надежду на активизацию гуманитарных обменов с китайской стороной.ВДЦ "Океан" - детское учреждение дополнительного образования и отдыха круглогодичного типа, расположенное в 20 км от Владивостока на берегу Японского моря. Это один из четырех подобных центров в России, который принимает детей со всего мира.После разрушительного землетрясения в китайской провинции Сычуань 12 мая 2008 года более тысячи китайских школьников из пострадавших районов были приглашены на оздоровление в ВДЦ "Океан".Среди этих детей был Си Цзюньфэй, который сейчас обучается в Дальневосточном федеральном университете. Спустя 14 лет после землетрясения 27-летний Си Цзюньфэй прибыл в ВДЦ "Океан", чтобы выразить благодарность вожатым и педагогам за помощь и поддержку, оказанную детям Китая.Как сказала Н. Соловей, в течение многих лет педагоги и воспитанники "Океана" регулярно посещают Китай, где их тепло встречают. Дети из Китая также участвуют в летних программах и иных мероприятиях российского лагеря. Н. Соловей ожидает, что количество китайских детей в ВДЦ "Океан" увеличится, и надеется на расширение обмена опытом с китайскими коллегами на фоне ослабления пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20220427/vystavka-1785698609.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

китай, вдц "океан"