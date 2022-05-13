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ВДЦ "Океан" надеется на активизацию гуманитарных обменов с Китаем - РИА Новости, 13.05.2022
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https://ria.ru/20220513/kitay-1788264778.html
ВДЦ "Океан" надеется на активизацию гуманитарных обменов с Китаем
ВДЦ "Океан" надеется на активизацию гуманитарных обменов с Китаем - РИА Новости, 13.05.2022
ВДЦ "Океан" надеется на активизацию гуманитарных обменов с Китаем
Временно исполняющая обязанности директора Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан" Наталья Соловей 12 мая выразила надежду на активизацию гуманитарных... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:53
2022-05-13T10:53
россия-китай: главное
китай
вдц "океан"
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МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Временно исполняющая обязанности директора Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан" Наталья Соловей 12 мая выразила надежду на активизацию гуманитарных обменов с китайской стороной.ВДЦ "Океан" - детское учреждение дополнительного образования и отдыха круглогодичного типа, расположенное в 20 км от Владивостока на берегу Японского моря. Это один из четырех подобных центров в России, который принимает детей со всего мира.После разрушительного землетрясения в китайской провинции Сычуань 12 мая 2008 года более тысячи китайских школьников из пострадавших районов были приглашены на оздоровление в ВДЦ "Океан".Среди этих детей был Си Цзюньфэй, который сейчас обучается в Дальневосточном федеральном университете. Спустя 14 лет после землетрясения 27-летний Си Цзюньфэй прибыл в ВДЦ "Океан", чтобы выразить благодарность вожатым и педагогам за помощь и поддержку, оказанную детям Китая.Как сказала Н. Соловей, в течение многих лет педагоги и воспитанники "Океана" регулярно посещают Китай, где их тепло встречают. Дети из Китая также участвуют в летних программах и иных мероприятиях российского лагеря. Н. Соловей ожидает, что количество китайских детей в ВДЦ "Океан" увеличится, и надеется на расширение обмена опытом с китайскими коллегами на фоне ослабления пандемии коронавируса.
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китай, вдц "океан"
10:53 13.05.2022
 

ВДЦ "Океан" надеется на активизацию гуманитарных обменов с Китаем

© РИА Новости / Геннадий ШишкинВДЦ "Океан" в Приморье
ВДЦ Океан в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Временно исполняющая обязанности директора Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Океан" Наталья Соловей 12 мая выразила надежду на активизацию гуманитарных обменов с китайской стороной.
ВДЦ "Океан" - детское учреждение дополнительного образования и отдыха круглогодичного типа, расположенное в 20 км от Владивостока на берегу Японского моря. Это один из четырех подобных центров в России, который принимает детей со всего мира.
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После разрушительного землетрясения в китайской провинции Сычуань 12 мая 2008 года более тысячи китайских школьников из пострадавших районов были приглашены на оздоровление в ВДЦ "Океан".
Среди этих детей был Си Цзюньфэй, который сейчас обучается в Дальневосточном федеральном университете. Спустя 14 лет после землетрясения 27-летний Си Цзюньфэй прибыл в ВДЦ "Океан", чтобы выразить благодарность вожатым и педагогам за помощь и поддержку, оказанную детям Китая.
Как сказала Н. Соловей, в течение многих лет педагоги и воспитанники "Океана" регулярно посещают Китай, где их тепло встречают. Дети из Китая также участвуют в летних программах и иных мероприятиях российского лагеря. Н. Соловей ожидает, что количество китайских детей в ВДЦ "Океан" увеличится, и надеется на расширение обмена опытом с китайскими коллегами на фоне ослабления пандемии коронавируса.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитайВДЦ "Океан"
 
 
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