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КНР не готова открывать сухопутную границу с Россией для туристов
КНР не готова открывать сухопутную границу с Россией для туристов - РИА Новости, 13.05.2022
КНР не готова открывать сухопутную границу с Россией для туристов
Китай пока не готов открывать сухопутную границу с Россией для пропуска туристов в КНР, сообщает правительство Приморья. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T08:29
2022-05-13T08:29
2022-05-13T08:29
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ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Китай пока не готов открывать сухопутную границу с Россией для пропуска туристов в КНР, сообщает правительство Приморья.Ранее Россия сняла действовавшие из-за угрозы распространения COVID-19 ограничения на выезд россиян, въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы с Китаем. Авиасообщение с Китаем восстановили 14 марта. В Приморье работают автомобильные пункты пропуска с КНР, но пропускают туда и обратно только грузовики с товарами."Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией. Причина – неблагополучная эпидемиологическая ситуация на территории КНР, сообщил руководитель краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков. Как рассказал глава ведомства, в КНР сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19. В связи с этим продолжают действовать серьезные ограничения на перемещения людей и товаров между разными городами, в том числе в приграничных населенных пунктах Суйфэньхэ, Дунине и других. Поэтому пока китайская сторона не готова принимать российских туристов", - говорится в сообщении.Отмечается, что дальнейшие прогнозы давать очень трудно."Требования настолько строгие, что пока не удается договориться даже о том, чтобы водители грузовых автомобилей, которые осуществляют перевозки между странами, на ночь оставались в Китае. Они вынуждены возвращаться в тот же день, когда пересекли границу", - отмечают власти российского региона.
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в мире, китай, россия
КНР не готова открывать сухопутную границу с Россией для туристов
В Приморье сообщили, что КНР не готова открывать сухопутную границу с Россией для туристов
ВЛАДИВОСТОК, 13 мая – РИА Новости. Китай пока не готов открывать сухопутную границу с Россией для пропуска туристов в КНР, сообщает правительство Приморья.
Ранее Россия
сняла действовавшие из-за угрозы распространения COVID-19 ограничения на выезд россиян, въезд иностранных граждан и лиц без гражданства через сухопутный участок границы с Китаем
. Авиасообщение с Китаем восстановили 14 марта. В Приморье работают автомобильные пункты пропуска с КНР, но пропускают туда и обратно только грузовики с товарами.
"Китай не готов открывать сухопутную границу с Россией. Причина – неблагополучная эпидемиологическая ситуация на территории КНР, сообщил руководитель краевого агентства международного сотрудничества Алексей Старичков. Как рассказал глава ведомства, в КНР сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19. В связи с этим продолжают действовать серьезные ограничения на перемещения людей и товаров между разными городами, в том числе в приграничных населенных пунктах Суйфэньхэ, Дунине и других. Поэтому пока китайская сторона не готова принимать российских туристов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дальнейшие прогнозы давать очень трудно.
"Требования настолько строгие, что пока не удается договориться даже о том, чтобы водители грузовых автомобилей, которые осуществляют перевозки между странами, на ночь оставались в Китае. Они вынуждены возвращаться в тот же день, когда пересекли границу", - отмечают власти российского региона.