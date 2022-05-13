08:00 13.05.2022 (обновлено: 08:03 13.05.2022)
Сериалы-экранизации: Хиддлстон научит сомневаться, Руни — узнавать себя
© See-Saw Films (2022)Кадр из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Зарубежные сериалы по-прежнему доступны российским зрителям. В мае выходят два долгожданных проекта, основанных на книжных первоисточниках: "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и "Разговоры с друзьями" с Джо Элвином. О том, какие еще экранизации ждать и почему их стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.
Таинственный Хиддлстон
Есть мнение, что женщины-режиссеры лучше показывают переживания героинь, особенно в драмах. "Змей в Эссексе" по роману Сары Перри, поставленный Клио Барнард, это подтверждает.
Центральный персонаж этой мистической и невероятно атмосферной истории — овдовевшая аристократка Кора (Клэр Дейнс). Действие происходит в викторианской Англии: героиня перебирается из Лондона в городок на юго-востоке страны, привлеченная местными поверьями о мифическом существе — эссекском змее.
На болотах пропала девушка: все вокруг верят, что ее похитило страшное чудовище. Не разделяет суеверий пастор Уильям (Том Хиддлстон). Его пытаются переубедить жена Стелла (Клеманс Поэзи), дети и прибывшая из столицы Кора.
Параллельно героиня старается справиться с отголосками токсичных отношений с покойным супругом. Выходит не очень: в XIX веке о ментальном здоровье женщин мало беспокоились. Поэтому Кора ищет утешение в новом увлечении. Она разыскивает любые возможные доказательства существования змея и пытается наладить контакт с местными жителями. Только вот набожные эссексцы подозревают, что именно эта поселенка — виновница их бед.
© See-Saw Films (2022)Кадр из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
Кадр из сериала "Змей в Эссексе"
Визуально сериал отсылает к эстетике провинциальных британских деревушек с живописными, но суровыми пейзажами и таинственным флером средневековых поверий. Атмосферу задают безупречно подобранные костюмы: от платьев Дейнс из джерси, шелка, парчи не оторвать взгляд. Ну а Хиддлстон хорош всегда — здесь шарма добавляют твидовые пиджаки, серо-зеленые шарфы (нельзя не вспомнить о хогвартсовском факультете "Слизерин" — эмблемой которого, кстати, была змея).
© See-Saw Films (2022)Кадр из сериала "Змей в Эссексе"
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Кадр из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
© See-Saw Films (2022)
Сцена из сериала "Змей в Эссексе"
2 из 3
Сцена из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
© See-Saw Films (2022)
Фрагмент из сериала "Змей в Эссексе"
3 из 3
Фрагмент из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
1 из 3
Кадр из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
2 из 3
Сцена из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
3 из 3
Фрагмент из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
Эту роль британского актера можно сопоставить с одной из лучших его ТВ-работ, но по сравнению с "Ночным администратором" Том возмужал и стал еще более органичным в образе человека, которому приходится узнавать многое о себе и других.
Неспешное, но непредсказуемое повествование, таинственные совпадения и убедительная актерская игра заставят сомневаться, переживать и строить догадки все шесть сезонов проекта.
"Змей в Эссексе" выходит 13 мая на Apple TV+.
© See-Saw Films (2022)Кадр из сериала "Змей в Эссексе"
1 из 2
Кадр из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
© See-Saw Films (2022)
Сцена из сериала "Змей в Эссексе"
2 из 2
Сцена из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
1 из 2
Кадр из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
2 из 2
Сцена из сериала "Змей в Эссексе"
© See-Saw Films (2022)
Нормальные разговоры
Почти два года назад телеверсия романа Салли Руни "Нормальные люди" стала хитом. Свежая премьера — как никогда актуальная новая экранизация книги ирландской писательницы "Разговоры с друзьями".
Интересно, что именно эта книга — дебютная у ныне знаменитого ирландского автора. Тем не менее "Разговоры" вовсе не наивны, а, наоборот, с удивительной прямотой рассказывают о чувствах — как предсказуемых, так и не очень.
В центре сюжета 12-серийного проекта — две студентки-подруги, Фрэнсис (Эллисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн), которые влюбляются в супружескую пару актера Ника (Джо Элвин) и писательницы Мелиссы (Джемайма Керк). Неожиданно возникшие любовные треугольники полностью перевернут жизнь героинь. На протяжении сериала они раскрываются с разных сторон благодаря дружеским разговорам — пытаются понять себя и то, что происходит вокруг.
© Element Pictures (2022)Кадр из сериала "Разговоры с друзьями"
1 из 3
Кадр из сериала "Разговоры с друзьями"
© Element Pictures (2022)
© Element Pictures (2022)
Сцена из сериала "Разговоры с друзьями"
2 из 3
Сцена из сериала "Разговоры с друзьями"
© Element Pictures (2022)
© Element Pictures (2022)
Фрагмент из сериала "Разговоры с друзьями"
3 из 3
Фрагмент из сериала "Разговоры с друзьями"
© Element Pictures (2022)
1 из 3
Кадр из сериала "Разговоры с друзьями"
© Element Pictures (2022)
2 из 3
Сцена из сериала "Разговоры с друзьями"
© Element Pictures (2022)
3 из 3
Фрагмент из сериала "Разговоры с друзьями"
© Element Pictures (2022)
Место действия — все тот же Дублин, а основной фокус — на взрослении, познании себя и запутанных отношениях миллениалов.
Над проектом работала команда, создававшая "Нормальных людей": основной режиссер — Ленни Абрахамсон, а Элис Бирч присоединилась к сценарной группе.
"Разговоры с друзьями" выйдут на Hulu и "Кинопоиске" 15 мая.
Драконы и восстания
Кадр из приквела "Игры престолов"
Сериал "Дом дракона" — это спин-офф "Игры престолов" по книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь".
Действие разворачивается в Вестеросе за 200 лет до историй Дейенерис, Джона Сноу, Серсеи и Джейме Ланнистеров. Приквел "Игры" посвящен гражданской войне между разными ветвями дома Таргариенов, которую назвали Танцем драконов.
"Танец" начался после кончины короля Визериса I Таргариена (Пэдди Консидайн). Он хотел, чтобы трон заняла дочь от первого брака Рейнира (Эмма Д’Арси), но никак это не задокументировал. Поэтому возникла междоусобица. Трон захватил принц Эйгон (Том Глинн-Карни), сын второй жены почившего короля. Рейниру поддерживает партия "черных", Эйгона — партия "зеленых".
В интригах и тайнах двора участвуют наездник драконов и младший брат Визериса Деймон Таргариен (Мэтт Смит), лорд-командующий Королевской гвардией сир Гаррольд Вестерлинг (Грэм Мактавиш), десница короля Отто (Рис Иванс) и его дочь Алисента (Оливия Кук) — вторая жена Визериса, считающаяся самой красивой женщиной в Семи Королевствах.
В сериале появятся другие знакомые зрителю династии: Старки и Ланнистеры.
Кадр из приквела "Игры престолов"
В пользу проекта (помимо литературной основы, впечатляющего актерского состава и спецэффектов) говорят имена шоураннеров. Например, Мигель Сапочник, поставивший наиболее запоминающиеся эпизоды "Игры престолов".
"Дом дракона" покажут на HBO Max в августе.
Кадр из приквела "Игры престолов"
Новые вампиры
"Вампирские хроники" американской писательницы Энн Райс наконец-то выйдут на малые экраны: этот "долгострой" затеяли еще в 2016-м.
В основе восьмисерийного шоу — цикл романов о Лестате де Лионкуре, французском дворянине и упыре — с XVIII века.
Все знают экранизацию первого тома, "Интервью с вампиром" 1994 года с Томом Крузом, Брэдом Питтом, Антонио Бандерасом. Канал AMC, уже показавший умение обращаться со сверхъестественным в культовом сериале "Ходячие мертвецы", взялся за переиздание для ТВ.
Любопытно, что без "Игры престолов" тут тоже не обошлось. Главную роль исполнил Джейкоб Андерсон, знакомый зрителям по образу командующего Безупречных, Серого Червя, в саге о Вестеросе.
Он перевоплотился в Луи, а Сэм Рид заменил Тома Круза в роли Лестата.
Режиссер первых двух серий — Алан Тейлор (ранее работавший над "Игрой престолов"). Он также выступил в качестве продюсера вместе с Марком Джонсоном ("Лучше звоните Солу", "Во все тяжкие").
© AMC Studios (2022)Кадр из сериала "Интервью с вампиром"
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Кадр из сериала "Интервью с вампиром"
© AMC Studios (2022)
© AMC Studios (2022)
Сцена из сериала "Интервью с вампиром"
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Сцена из сериала "Интервью с вампиром"
© AMC Studios (2022)
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Кадр из сериала "Интервью с вампиром"
© AMC Studios (2022)
2 из 2
Сцена из сериала "Интервью с вампиром"
© AMC Studios (2022)
Сценарист и шоураннер Ролин Джонс постарался не особенно отступать от оригинала: зрителей ждут атмосферный Новый Орлеан, исторические костюмы, элегантные манеры героев и завораживающие приключения. Создатели сериала надеются возродить таким образом интерес к творчеству Райс.
"Вампирские хроники" выйдут на AMC осенью.