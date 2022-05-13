https://ria.ru/20220513/kino-1788165952.html

Сериалы-экранизации: Хиддлстон научит сомневаться, Руни — узнавать себя

Сериалы-экранизации: Хиддлстон научит сомневаться, Руни — узнавать себя - РИА Новости, 13.05.2022

Сериалы-экранизации: Хиддлстон научит сомневаться, Руни — узнавать себя

Зарубежные сериалы по-прежнему доступны российским зрителям. В мае выходят два долгожданных проекта, основанных на книжных первоисточниках: "Змей в Эссексе" с... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:00

2022-05-13T08:03

том хиддлстон

том круз

салли руни

англия

лондон

игра престолов (сериал)

антонио бандерас

брэд питт (уильям бредли)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Анна Нехаева. Зарубежные сериалы по-прежнему доступны российским зрителям. В мае выходят два долгожданных проекта, основанных на книжных первоисточниках: "Змей в Эссексе" с Томом Хиддлстоном и "Разговоры с друзьями" с Джо Элвином. О том, какие еще экранизации ждать и почему их стоит посмотреть, — в материале РИА Новости.Таинственный ХиддлстонЕсть мнение, что женщины-режиссеры лучше показывают переживания героинь, особенно в драмах. "Змей в Эссексе" по роману Сары Перри, поставленный Клио Барнард, это подтверждает.Центральный персонаж этой мистической и невероятно атмосферной истории — овдовевшая аристократка Кора (Клэр Дейнс). Действие происходит в викторианской Англии: героиня перебирается из Лондона в городок на юго-востоке страны, привлеченная местными поверьями о мифическом существе — эссекском змее.На болотах пропала девушка: все вокруг верят, что ее похитило страшное чудовище. Не разделяет суеверий пастор Уильям (Том Хиддлстон). Его пытаются переубедить жена Стелла (Клеманс Поэзи), дети и прибывшая из столицы Кора.Параллельно героиня старается справиться с отголосками токсичных отношений с покойным супругом. Выходит не очень: в XIX веке о ментальном здоровье женщин мало беспокоились. Поэтому Кора ищет утешение в новом увлечении. Она разыскивает любые возможные доказательства существования змея и пытается наладить контакт с местными жителями. Только вот набожные эссексцы подозревают, что именно эта поселенка — виновница их бед.Визуально сериал отсылает к эстетике провинциальных британских деревушек с живописными, но суровыми пейзажами и таинственным флером средневековых поверий. Атмосферу задают безупречно подобранные костюмы: от платьев Дейнс из джерси, шелка, парчи не оторвать взгляд. Ну а Хиддлстон хорош всегда — здесь шарма добавляют твидовые пиджаки, серо-зеленые шарфы (нельзя не вспомнить о хогвартсовском факультете "Слизерин" — эмблемой которого, кстати, была змея).Эту роль британского актера можно сопоставить с одной из лучших его ТВ-работ, но по сравнению с "Ночным администратором" Том возмужал и стал еще более органичным в образе человека, которому приходится узнавать многое о себе и других.Неспешное, но непредсказуемое повествование, таинственные совпадения и убедительная актерская игра заставят сомневаться, переживать и строить догадки все шесть сезонов проекта."Змей в Эссексе" выходит 13 мая на Apple TV+.Нормальные разговорыПочти два года назад телеверсия романа Салли Руни "Нормальные люди" стала хитом. Свежая премьера — как никогда актуальная новая экранизация книги ирландской писательницы "Разговоры с друзьями".Интересно, что именно эта книга — дебютная у ныне знаменитого ирландского автора. Тем не менее "Разговоры" вовсе не наивны, а, наоборот, с удивительной прямотой рассказывают о чувствах — как предсказуемых, так и не очень.В центре сюжета 12-серийного проекта — две студентки-подруги, Фрэнсис (Эллисон Оливер) и Бобби (Саша Лэйн), которые влюбляются в супружескую пару актера Ника (Джо Элвин) и писательницы Мелиссы (Джемайма Керк). Неожиданно возникшие любовные треугольники полностью перевернут жизнь героинь. На протяжении сериала они раскрываются с разных сторон благодаря дружеским разговорам — пытаются понять себя и то, что происходит вокруг.Место действия — все тот же Дублин, а основной фокус — на взрослении, познании себя и запутанных отношениях миллениалов.Над проектом работала команда, создававшая "Нормальных людей": основной режиссер — Ленни Абрахамсон, а Элис Бирч присоединилась к сценарной группе."Разговоры с друзьями" выйдут на Hulu и "Кинопоиске" 15 мая.Драконы и восстанияСериал "Дом дракона" — это спин-офф "Игры престолов" по книге Джорджа Мартина "Пламя и кровь".Действие разворачивается в Вестеросе за 200 лет до историй Дейенерис, Джона Сноу, Серсеи и Джейме Ланнистеров. Приквел "Игры" посвящен гражданской войне между разными ветвями дома Таргариенов, которую назвали Танцем драконов."Танец" начался после кончины короля Визериса I Таргариена (Пэдди Консидайн). Он хотел, чтобы трон заняла дочь от первого брака Рейнира (Эмма Д’Арси), но никак это не задокументировал. Поэтому возникла междоусобица. Трон захватил принц Эйгон (Том Глинн-Карни), сын второй жены почившего короля. Рейниру поддерживает партия "черных", Эйгона — партия "зеленых".В интригах и тайнах двора участвуют наездник драконов и младший брат Визериса Деймон Таргариен (Мэтт Смит), лорд-командующий Королевской гвардией сир Гаррольд Вестерлинг (Грэм Мактавиш), десница короля Отто (Рис Иванс) и его дочь Алисента (Оливия Кук) — вторая жена Визериса, считающаяся самой красивой женщиной в Семи Королевствах.В сериале появятся другие знакомые зрителю династии: Старки и Ланнистеры.В пользу проекта (помимо литературной основы, впечатляющего актерского состава и спецэффектов) говорят имена шоураннеров. Например, Мигель Сапочник, поставивший наиболее запоминающиеся эпизоды "Игры престолов". "Дом дракона" покажут на HBO Max в августе.Новые вампиры"Вампирские хроники" американской писательницы Энн Райс наконец-то выйдут на малые экраны: этот "долгострой" затеяли еще в 2016-м.В основе восьмисерийного шоу — цикл романов о Лестате де Лионкуре, французском дворянине и упыре — с XVIII века.Все знают экранизацию первого тома, "Интервью с вампиром" 1994 года с Томом Крузом, Брэдом Питтом, Антонио Бандерасом. Канал AMC, уже показавший умение обращаться со сверхъестественным в культовом сериале "Ходячие мертвецы", взялся за переиздание для ТВ.Любопытно, что без "Игры престолов" тут тоже не обошлось. Главную роль исполнил Джейкоб Андерсон, знакомый зрителям по образу командующего Безупречных, Серого Червя, в саге о Вестеросе.Он перевоплотился в Луи, а Сэм Рид заменил Тома Круза в роли Лестата.Режиссер первых двух серий — Алан Тейлор (ранее работавший над "Игрой престолов"). Он также выступил в качестве продюсера вместе с Марком Джонсоном ("Лучше звоните Солу", "Во все тяжкие").Сценарист и шоураннер Ролин Джонс постарался не особенно отступать от оригинала: зрителей ждут атмосферный Новый Орлеан, исторические костюмы, элегантные манеры героев и завораживающие приключения. Создатели сериала надеются возродить таким образом интерес к творчеству Райс."Вампирские хроники" выйдут на AMC осенью.

https://ria.ru/20220503/bal-1786637687.html

англия

лондон

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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