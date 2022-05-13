https://ria.ru/20220513/ka-52-1788273213.html

Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по опорному пункту украинских войск

Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по опорному пункту украинских войск - РИА Новости, 13.05.2022

Минобороны показало кадры ударов Ка-52 по опорному пункту украинских войск

Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" во время специальной военной операции РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:21

2022-05-13T12:21

2022-05-13T14:16

специальная военная операция на украине

ка-52 "аллигатор"

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Министерство обороны России опубликовало видео боевой работы экипажей разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор" во время специальной военной операции на Украине.На кадрах показано, как пилот с помощью заранее полученных разведывательных данных осуществляет запуск неуправляемых авиационных ракет, которые поражают опорный пункт противника.Затем летчики делают крутой вираж и отстреливают тепловые ловушки, чтобы укрыться от запущенных вражеской стороной снарядов ПЗРК с инфракрасным наведением.Сообщается, что аэродром, откуда вылетают вертолеты Западного военного округа, работает в режиме нон-стоп: пока одни возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету.На боевое задание Ка-52 отправляются парами, чтобы прикрывать друг друга в небе. Удары по скоплениям боевой техники противника они наносят с расстояния нескольких километров.Кроме того, экипажи армейской авиации сопровождают колонны, уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры, доставляют десант, военные грузы, а также осуществляют авиационную поддержку подразделений.Отмечается, что полеты проходят на предельно малых высотах.По словам командира экипажа Сергея, благодаря маневренности и небольшим размерам вертолеты Ка-52 тяжелее заметить.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220512/msta-s-1788084082.html

https://ria.ru/20220509/kadyrov-1787689279.html

https://ria.ru/20220508/pereprava-1787501556.html

украина

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Боевая работа вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине Минобороны показали кадры работы вертолетов Ка-52 в ходе спецоперации на Украине. 2022-05-13T12:21 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ка-52 "аллигатор", в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)