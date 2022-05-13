https://ria.ru/20220513/izrail-1788446151.html

Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ

Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2022

Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ

Два человека погибли, шесть пострадали в сирийской провинции Хама в результате израильской ракетной атаки, сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T21:56

2022-05-13T21:56

2022-05-13T21:56

в мире

хама (мухафаза)

сирия

израиль

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два человека погибли, шесть пострадали в сирийской провинции Хама в результате израильской ракетной атаки, сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источник в больнице города Масьяф.Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над провинцией Хама. Сообщалось, что одна из израильских ракет упала на сельскохозяйственные земли в провинции Хама, что привело к возникновению пожара."Согласно медицинскому источнику в национальной больнице Масьяфа, два человека погибли, шесть пострадали в результате израильской агрессии на район Масьяф", - говорится в сообщении газеты.

https://ria.ru/20220511/udar-1787818581.html

хама (мухафаза)

сирия

израиль

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, хама (мухафаза), сирия, израиль