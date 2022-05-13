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Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
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Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ
Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ
Два человека погибли, шесть пострадали в сирийской провинции Хама в результате израильской ракетной атаки, сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:56
2022-05-13T21:56
в мире
хама (мухафаза)
сирия
израиль
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два человека погибли, шесть пострадали в сирийской провинции Хама в результате израильской ракетной атаки, сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источник в больнице города Масьяф.Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над провинцией Хама. Сообщалось, что одна из израильских ракет упала на сельскохозяйственные земли в провинции Хама, что привело к возникновению пожара."Согласно медицинскому источнику в национальной больнице Масьяфа, два человека погибли, шесть пострадали в результате израильской агрессии на район Масьяф", - говорится в сообщении газеты.
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хама (мухафаза)
сирия
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в мире, хама (мухафаза), сирия, израиль
21:56 13.05.2022
 
Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ

Газета Al-Watan сообщила, что при ракетной атаке Израиля на Сирию погибли два человека

© Фото : SANAСредства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Фото : SANA
Средства противовоздушной обороны Сирии во время ударов Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два человека погибли, шесть пострадали в сирийской провинции Хама в результате израильской ракетной атаки, сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источник в больнице города Масьяф.
Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над провинцией Хама. Сообщалось, что одна из израильских ракет упала на сельскохозяйственные земли в провинции Хама, что привело к возникновению пожара.
"Согласно медицинскому источнику в национальной больнице Масьяфа, два человека погибли, шесть пострадали в результате израильской агрессии на район Масьяф", - говорится в сообщении газеты.
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