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Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ
Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ
Два человека погибли, шесть пострадали в сирийской провинции Хама в результате израильской ракетной атаки, сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T21:56
2022-05-13T21:56
2022-05-13T21:56
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сирия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Два человека погибли, шесть пострадали в сирийской провинции Хама в результате израильской ракетной атаки, сообщила сирийская газета Al-Watan со ссылкой на источник в больнице города Масьяф.Ранее стало известно, что средства ПВО Сирии отражают израильскую атаку в небе над провинцией Хама. Сообщалось, что одна из израильских ракет упала на сельскохозяйственные земли в провинции Хама, что привело к возникновению пожара."Согласно медицинскому источнику в национальной больнице Масьяфа, два человека погибли, шесть пострадали в результате израильской агрессии на район Масьяф", - говорится в сообщении газеты.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хама (мухафаза), сирия, израиль
Два человека погибли при ракетной атаке Израиля на Сирию, пишут СМИ
Газета Al-Watan сообщила, что при ракетной атаке Израиля на Сирию погибли два человека