https://ria.ru/20220513/iran-1788448012.html

США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку

США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку - РИА Новости, 13.05.2022

США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку

США призывают Иран решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки, и считают, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T22:12

2022-05-13T22:12

2022-05-13T22:12

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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США призывают Иран решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки, и считают, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента."На данный момент достижение сделки по-прежнему не гарантировано. Ирану необходимо решить, будет ли он настаивать на не относящихся к (сделке) условиях и хочет ли он быстро достичь договоренности, которая, как мы полагаем, отвечала бы интересам всех сторон", - сказал представитель американского дипведомства, комментируя ход переговоров по восстановлению сделки по иранскому атому.По словам дипломата, США и их партнеры "готовы к этому, причем давно". "Теперь дело за Ираном", - подчеркнул собеседник агентства.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.

https://ria.ru/20220508/svpd-1787453255.html

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