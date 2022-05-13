США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку
США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США призывают Иран решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки, и считают, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента.
"На данный момент достижение сделки по-прежнему не гарантировано. Ирану необходимо решить, будет ли он настаивать на не относящихся к (сделке) условиях и хочет ли он быстро достичь договоренности, которая, как мы полагаем, отвечала бы интересам всех сторон", - сказал представитель американского дипведомства, комментируя ход переговоров по восстановлению сделки по иранскому атому.
По словам дипломата, США и их партнеры "готовы к этому, причем давно". "Теперь дело за Ираном", - подчеркнул собеседник агентства.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.