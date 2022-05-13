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США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку - РИА Новости, 13.05.2022
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США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку
США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку - РИА Новости, 13.05.2022
США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку
США призывают Иран решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки, и считают, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:12
2022-05-13T22:12
в мире
цены на нефть
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нед прайс
иран
сша
тегеран (город)
мид ирана
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США призывают Иран решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки, и считают, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента."На данный момент достижение сделки по-прежнему не гарантировано. Ирану необходимо решить, будет ли он настаивать на не относящихся к (сделке) условиях и хочет ли он быстро достичь договоренности, которая, как мы полагаем, отвечала бы интересам всех сторон", - сказал представитель американского дипведомства, комментируя ход переговоров по восстановлению сделки по иранскому атому.По словам дипломата, США и их партнеры "готовы к этому, причем давно". "Теперь дело за Ираном", - подчеркнул собеседник агентства.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
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иран
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в мире, цены на нефть, дональд трамп, нед прайс, иран, сша, тегеран (город), мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
22:12 13.05.2022
 
США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку

США призывают Иран решить, хочет ли он быстро восстановить ядерную сделку

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 мая - РИА Новости. США призывают Иран решить, заинтересован ли он в быстром восстановлении ядерной сделки, и считают, что достижение согласия по данному вопросу по-прежнему не гарантировано, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента.
"На данный момент достижение сделки по-прежнему не гарантировано. Ирану необходимо решить, будет ли он настаивать на не относящихся к (сделке) условиях и хочет ли он быстро достичь договоренности, которая, как мы полагаем, отвечала бы интересам всех сторон", - сказал представитель американского дипведомства, комментируя ход переговоров по восстановлению сделки по иранскому атому.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 08.05.2022
8 мая, 00:31
Генсек ООН и глава МИД Ирана обсудили переговоры по СВПД
По словам дипломата, США и их партнеры "готовы к этому, причем давно". "Теперь дело за Ираном", - подчеркнул собеседник агентства.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана.
В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходят переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана, 27 декабря 2021 года стартовал восьмой раунд. Еще в ходе седьмого раунда, в декабре, стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходят успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как "скромный", призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
С возвращения сторон в свои столицы в конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвиняет в этом американскую администрацию.
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 06:36
Россия и Иран сотрудничают, несмотря на ситуацию в мире, заявил посол
 
В миреЦены на нефтьДональд ТрампНед ПрайсИранСШАТегеран (город)МИД ИранаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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