https://ria.ru/20220513/infrastruktura-1789691320.html

Минск и Москва обсудят формирование инфраструктуры научных исследований

Минск и Москва обсудят формирование инфраструктуры научных исследований - РИА Новости, 20.05.2022

Минск и Москва обсудят формирование инфраструктуры научных исследований

Представители Белоруссии и России обсудят формирование единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства, сообщил в... РИА Новости, 20.05.2022

2022-05-13T21:13

2022-05-13T21:13

2022-05-20T13:05

союзное государство

белоруссия

россия

курчатовский институт

игорь петришенко

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МИНСК, 13 мая – РИА Новости. Представители Белоруссии и России обсудят формирование единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства, сообщил в пятницу государственный секретарь Союзного государства двух стран Дмитрий Мезенцев."Значимо, что сегодня мы встречаемся накануне совместной коллегии (министерств образования и науки Белоруссии и России – ред.), которая пройдет на площадке Курчатовского института. В рамках заседания будет поднят вопрос выхода на формирование единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства. Сейчас идет обсуждение реализации данных подходов в рамках коллегий", - приводит слова Мезенцева в пятницу агентство Белта. Согласно сообщению, об этом зашла речь во время встречи Мезенцева с заместителем премьер-министра Белоруссии Игорем Петришенко.Он сообщил, что с 1996 года действует межправительственное соглашение в сфере науки. "Сейчас министерство науки и образования Российской Федерации во взаимодействии с белорусской стороной готовит предложение по выходу на новое, соответствующее требованиям сегодняшнего дня соглашение, которое, не отнимая того, что было прописано ранее, добавит современные аспекты. Также это будет соотноситься с 28 союзными программами (по развитию интеграции в рамках Союзного государства – ред.)", - подчеркнул государственный секретарь.Петришенко в свою очередь отметил, что на следующей неделе в Санкт-Петербурге запланирована совместная коллегия по линии образования и науки. "Состоится предметный разговор по продвижению конкурентных направлений", - уточнил заместитель премьер-министра.По его словам, в скором времени предстоит проведение важных мероприятий в сфере культурного взаимодействия двух стран. В частности, традиционный фестиваль "Славянский базар в Витебске". "Нам необходимо обсудить контентное наполнение мероприятия, организацию Дней Союзного государства на данном фестивале, а также возможность трансляции открытия "Славянского базара", гала-концерта и других конкурсных дней по российским телеканалам", - отметил Петришенко.Он заметил, что в этом году в связи со снятием ограничений и стабилизацией ситуации по COVID-19 на празднике ожидается значительное число гостей из Российской Федерации. "Люди, которые традиционно в летнее время посещали "Славянский базар", за два года очень соскучились по этому празднику", - подчеркнул Петришенко. Он сказал, что российских туристов также ожидают в Белоруссии на празднике "Купалье", которое традиционно проходит за неделю до "Славянского базара".

https://ria.ru/20220412/putin-1783126679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

белоруссия, россия, курчатовский институт, игорь петришенко