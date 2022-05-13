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В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788347593.html
В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022
В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 33,8%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:20
2022-05-13T15:20
распространение коронавируса
общество
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 33,8%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.Неделей ранее показатель иммунитета составлял 36,4%.Кроме того, в сообщении, опубликованном на портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полный курс вакцинации сделан почти 5,4 миллиона раз, первым компонентом - более 5,2 миллиона раз.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
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московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, москва
15:20 13.05.2022
 
В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Подмосковье снизился до 33,8%

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Медицинский сотрудник в центре вакцинации от COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 33,8%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.
Неделей ранее показатель иммунитета составлял 36,4%.
Кроме того, в сообщении, опубликованном на портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полный курс вакцинации сделан почти 5,4 миллиона раз, первым компонентом - более 5,2 миллиона раз.
Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.
Информационный стенд о месте вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 15:14Распространение коронавируса
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
 
Распространение коронавирусаОбществоМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииМосква
 
 
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