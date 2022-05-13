https://ria.ru/20220513/immunitet-1788347593.html

В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19 - РИА Новости, 13.05.2022

В Подмосковье снизился уровень коллективного иммунитета к COVID-19

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 33,8%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:20

2022-05-13T15:20

2022-05-13T15:20

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус в россии

москва

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Московской области составляет 33,8%, сообщает в пятницу региональный оперативный штаб.Неделей ранее показатель иммунитета составлял 36,4%.Кроме того, в сообщении, опубликованном на портале стопкоронавирус.рф, отмечается, что в регионе полный курс вакцинации сделан почти 5,4 миллиона раз, первым компонентом - более 5,2 миллиона раз.Численность населения в Подмосковье превышает 7,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20220513/immunitet-1788345982.html

московская область (подмосковье)

москва

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общество, московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус в россии, москва