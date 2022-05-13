https://ria.ru/20220513/immunitet-1788346812.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента - РИА Новости, 13.05.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,9 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:17
2022-05-13T15:17
2022-05-13T15:17
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,9 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 39,2%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 992 878 раз, полностью - 87 073 090.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 41,2%.
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788345982.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента
Стопкоронавирус.рф: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента