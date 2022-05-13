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Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента - РИА Новости, 13.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788346812.html
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента - РИА Новости, 13.05.2022
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,9 миллиона раз, следует из данных портала... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:17
2022-05-13T15:17
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,9 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф."Коллективный иммунитет - 39,2%", - говорится в сообщении.Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 992 878 раз, полностью - 87 073 090.Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 41,2%.
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788345982.html
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:17 13.05.2022
 
Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента

Стопкоронавирус.рф: коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2 процента

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМолодой человек в медицинской маске выходит со станции метро "Белорусская" Московского метрополитена
Молодой человек в медицинской маске выходит со станции метро Белорусская Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молодой человек в медицинской маске выходит со станции метро "Белорусская" Московского метрополитена. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Коллективный иммунитет к COVID-19 в России составляет 39,2%, вакцинация первым компонентом проведена более 90,9 миллиона раз, следует из данных портала стопкоронавирус.рф.
"Коллективный иммунитет - 39,2%", - говорится в сообщении.
Добавляется, что вакцинация от COVID-19 первым компонентом выполнена 90 992 878 раз, полностью - 87 073 090.
Неделей ранее уровень коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции в стране составлял 41,2%.
Информационный стенд о месте вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 15:14Распространение коронавируса
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
 
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