Рейтинг@Mail.ru
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220513/immunitet-1788345982.html
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 13.05.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:14
2022-05-13T15:14
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768195053_0:275:2992:1957_1920x0_80_0_0_f8740ab63df2a1f163884636a7f7f039.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 13 мая коллективный иммунитет 30,2%", - сообщается в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 6 мая 2022 года уровень иммунитета составлял 33,1%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 479 025 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 116 413 человека.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768195053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a3a53defbb8bb7630f47275fe8bdae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва
15:14 13.05.2022
 
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Стопкоронавирус.рф: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкИнформационный стенд о месте вакцинации в ГУМе
Информационный стенд о месте вакцинации в ГУМе - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Информационный стенд о месте вакцинации в ГУМе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф".
"По состоянию на 13 мая коллективный иммунитет 30,2%", - сообщается в разделе о столице.
В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 6 мая 2022 года уровень иммунитета составлял 33,1%.
Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 479 025 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 116 413 человека.
Очередь на тестирование в Шанхае, 17 апреля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.04.2022
25 апреля, 08:00Наука
Еще более заразен. Чем грозит новая волна коронавируса
 
Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала