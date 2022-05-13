https://ria.ru/20220513/immunitet-1788345982.html
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 13.05.2022
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:14
2022-05-13T15:14
2022-05-13T15:14
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768195053_0:275:2992:1957_1920x0_80_0_0_f8740ab63df2a1f163884636a7f7f039.jpg
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 13 мая коллективный иммунитет 30,2%", - сообщается в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 6 мая 2022 года уровень иммунитета составлял 33,1%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 479 025 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 116 413 человека.
https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768195053_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2a3a53defbb8bb7630f47275fe8bdae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, коронавирус в россии, здоровье - общество, москва
В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу
Стопкоронавирус.рф: уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%