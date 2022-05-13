https://ria.ru/20220513/immunitet-1788345982.html

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу - РИА Новости, 13.05.2022

В Москве снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф". РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:14

2022-05-13T15:14

2022-05-13T15:14

распространение коронавируса

общество

коронавирус в россии

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве снизился до 30,2%, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.рф"."По состоянию на 13 мая коллективный иммунитет 30,2%", - сообщается в разделе о столице.В конце 2021 года этот показатель составлял 71,4%. По состоянию на 6 мая 2022 года уровень иммунитета составлял 33,1%.Отмечается, что вакцинацию первым компонентом прошли 7 479 025 человек, а полную вакцинацию от коронавируса – 7 116 413 человека.

https://ria.ru/20220425/koronavirus-1784974239.html

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