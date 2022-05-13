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"Ни цента Зеленскому!" Еще один конгрессмен США отказался вооружать Украину - РИА Новости, 13.05.2022
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"Ни цента Зеленскому!" Еще один конгрессмен США отказался вооружать Украину
"Ни цента Зеленскому!" Еще один конгрессмен США отказался вооружать Украину - РИА Новости, 13.05.2022
"Ни цента Зеленскому!" Еще один конгрессмен США отказался вооружать Украину
Деньги, которые правительство США намерено выделить на поддержку Украины, — это бесполезная трата средств налогоплательщиков, заявил в Twitter республиканец,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:07
2022-05-13T17:00
в мире
джо байден
сша
украина
россия
рэнд пол
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Деньги, которые правительство США намерено выделить на поддержку Украины, — это бесполезная трата средств налогоплательщиков, заявил в Twitter республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар."В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал сто миллионов долларов. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента", — написал он.По мнению политика, президент Джо Байден намерен развязать прокси-войну с Россией, что может стать для Америки ошибкой с последствиями мирового масштаба.Правительство Соединенных Штатов должно заниматься внутренней политикой: решать проблемы с госдолгом, инфляцией и иммиграцией, подчеркнул проголосовавший против помощи Киеву Госар, объясняя свою позицию.На этой неделе палата представителей конгресса США одобрила выделение Украине пакета помощи на 40 миллиардов долларов. Документ направили в верхнюю палату, но там его заблокировал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. По его словам, США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб собственному бюджету.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
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в мире, джо байден, сша, украина, россия, рэнд пол
15:07 13.05.2022 (обновлено: 17:00 13.05.2022)
 
"Ни цента Зеленскому!" Еще один конгрессмен США отказался вооружать Украину

Конгрессмен Госар выступил против помощи Украине и призвал заняться внутренними проблемами

© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Деньги, которые правительство США намерено выделить на поддержку Украины, — это бесполезная трата средств налогоплательщиков, заявил в Twitter республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар.
"В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал сто миллионов долларов. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента", — написал он.
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Вчера, 14:41
Байдену пора забыть об Украине, пишет WP
По мнению политика, президент Джо Байден намерен развязать прокси-войну с Россией, что может стать для Америки ошибкой с последствиями мирового масштаба.
Правительство Соединенных Штатов должно заниматься внутренней политикой: решать проблемы с госдолгом, инфляцией и иммиграцией, подчеркнул проголосовавший против помощи Киеву Госар, объясняя свою позицию.
На этой неделе палата представителей конгресса США одобрила выделение Украине пакета помощи на 40 миллиардов долларов. Документ направили в верхнюю палату, но там его заблокировал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. По его словам, США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб собственному бюджету.
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Американцам нечем кормить детей
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
В миреДжо БайденСШАУкраинаРоссияРэнд Пол
 
 
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