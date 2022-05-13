https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html

"Ни цента Зеленскому!" Еще один конгрессмен США отказался вооружать Украину

"Ни цента Зеленскому!" Еще один конгрессмен США отказался вооружать Украину - РИА Новости, 13.05.2022

"Ни цента Зеленскому!" Еще один конгрессмен США отказался вооружать Украину

Деньги, которые правительство США намерено выделить на поддержку Украины, — это бесполезная трата средств налогоплательщиков, заявил в Twitter республиканец,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:07

2022-05-13T15:07

2022-05-13T17:00

в мире

джо байден

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украина

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рэнд пол

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Деньги, которые правительство США намерено выделить на поддержку Украины, — это бесполезная трата средств налогоплательщиков, заявил в Twitter республиканец, член палаты представителей от штата Аризона Пол Госар."В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал сто миллионов долларов. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента", — написал он.По мнению политика, президент Джо Байден намерен развязать прокси-войну с Россией, что может стать для Америки ошибкой с последствиями мирового масштаба.Правительство Соединенных Штатов должно заниматься внутренней политикой: решать проблемы с госдолгом, инфляцией и иммиграцией, подчеркнул проголосовавший против помощи Киеву Госар, объясняя свою позицию.На этой неделе палата представителей конгресса США одобрила выделение Украине пакета помощи на 40 миллиардов долларов. Документ направили в верхнюю палату, но там его заблокировал сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол. По его словам, США в нынешних условиях попросту не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб собственному бюджету.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. На днях президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, упрощающий оказание ей военной помощи. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.

https://ria.ru/20220513/ssha-1788335619.html

https://ria.ru/20220513/amerika-1788214221.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

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украина

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, джо байден, сша, украина, россия, рэнд пол