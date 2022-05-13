https://ria.ru/20220513/google-1788233999.html

В России перестал обновляться браузер Google Chrome на Android

В России перестал обновляться браузер Google Chrome на Android - РИА Новости, 13.05.2022

В России перестал обновляться браузер Google Chrome на Android

Браузер Google Chrome перестал обновляться у части пользователей в онлайн-магазине Google Play, работающем на устройствах с операционной системой Android,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T01:32

2022-05-13T01:32

2022-05-13T01:32

технологии

google

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Браузер Google Chrome перестал обновляться у части пользователей в онлайн-магазине Google Play, работающем на устройствах с операционной системой Android, обратил внимание корреспондент РИА Новости.При попытке обновить приложение появляется уведомление об ошибке.Неизвестно, носит ли эта проблема перманентный характер и идет ли речь о технической ошибке.В начале мая Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. В случае, если программа критически важна для пользователей, компания предлагает сделать ее бесплатной на временной или постоянной основе.

https://ria.ru/20220508/blokirovka-1787531264.html

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2022

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технологии, google, россия