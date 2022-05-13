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В России перестал обновляться браузер Google Chrome на Android - РИА Новости, 13.05.2022
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В России перестал обновляться браузер Google Chrome на Android
В России перестал обновляться браузер Google Chrome на Android - РИА Новости, 13.05.2022
В России перестал обновляться браузер Google Chrome на Android
Браузер Google Chrome перестал обновляться у части пользователей в онлайн-магазине Google Play, работающем на устройствах с операционной системой Android,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T01:32
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технологии
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Браузер Google Chrome перестал обновляться у части пользователей в онлайн-магазине Google Play, работающем на устройствах с операционной системой Android, обратил внимание корреспондент РИА Новости.При попытке обновить приложение появляется уведомление об ошибке.Неизвестно, носит ли эта проблема перманентный характер и идет ли речь о технической ошибке.В начале мая Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. В случае, если программа критически важна для пользователей, компания предлагает сделать ее бесплатной на временной или постоянной основе.
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технологии, google, россия
01:32 13.05.2022
 
В России перестал обновляться браузер Google Chrome на Android

Браузер Google Chrome перестал обновляться у пользователей операционной системы Android

© Depositphotos / postmodernstudioGoogle Play
Google Play - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Depositphotos / postmodernstudio
Google Play . Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Браузер Google Chrome перестал обновляться у части пользователей в онлайн-магазине Google Play, работающем на устройствах с операционной системой Android, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Ошибка при попытке обновить браузер Google Chrome
Ошибка при попытке обновить браузер Google Chrome
Ошибка при попытке обновить браузер Google Chrome
При попытке обновить приложение появляется уведомление об ошибке.
"Повторите попытку. Если это не поможет, воспользуйтесь советами по устранению неполадок", — говорится в сообщении.
Неизвестно, носит ли эта проблема перманентный характер и идет ли речь о технической ошибке.
В начале мая Google запретила разработчикам в России загружать и обновлять платные приложения в Google Play. В случае, если программа критически важна для пользователей, компания предлагает сделать ее бесплатной на временной или постоянной основе.
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