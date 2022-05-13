https://ria.ru/20220513/golubika-1788363109.html

На Ставрополье в промышленных масштабах приступили к производству голубики

На Ставрополье в промышленных масштабах приступили к производству голубики - РИА Новости, 13.05.2022

На Ставрополье в промышленных масштабах приступили к производству голубики

На Ставрополье в промышленных масштабах приступили к производству голубики, сообщает краевое министерство сельского хозяйства. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T16:13

2022-05-13T16:13

2022-05-13T16:13

ставропольский край

ягоды

растения

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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. На Ставрополье в промышленных масштабах приступили к производству голубики, сообщает краевое министерство сельского хозяйства."Эта ягода адаптирована к условиям северного полушария с умеренным и холодным климатом. Но, вместе с тем, при соблюдении определенных агротехнологических мероприятий, её возделывание возможно и на юге России", - отмечают в ведомстве.По информации министерства, в сельхозпредприятии Кочубеевского округа Ставропольского края в этом году высажены 2 гектара голубики. Всего на Ставрополье под выращивание северной ягоды заняты 5,5 гектара."Используемые для посадки сорта отличаются хорошей переносимостью неблагоприятной погоды, дают стабильный и большой урожай. Ягоды очень ароматные и сладкие", - сообщил агроном Сергей Пинчук, слова которого цитирует Минсельхоз.По прогнозам аграриев, урожай будет уже в середине лета, а голубика плодоносит еще и осенью."В рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие сельского хозяйства" на 2022 год предусмотрено предоставление субсидий на уход за ягодными культурами в размере 6 миллионов рублей, на выращивание посадочного материала 2 миллиона рублей",– сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставропольского края Елена Тамбовцева.В министерстве уточнили, что сейчас на Ставрополье помимо голубики, выращивают землянику, малину и ежемалину 17 сельхозорганизаций, 8 из которых крестьянские фермерские хозяйства.Планируется, что в этом году под ягодные культуры будут заложены еще 20 гектаров.

https://ria.ru/20220512/ovoschi-1788058372.html

https://ria.ru/20211206/eksport-1762405007.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

ягоды, растения