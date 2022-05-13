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В школе в Кременной нашли стенды о Голодоморе - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/golodomor-1788283982.html
В школе в Кременной нашли стенды о Голодоморе
В школе в Кременной нашли стенды о Голодоморе - РИА Новости, 13.05.2022
В школе в Кременной нашли стенды о Голодоморе
В школе №1 города Кременная, освобождённого Народной милицией Луганской народной республики, найдены агитационные стенды о Голодоморе и ветеранах АТО, при этом... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T11:50
2022-05-13T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
степан бандера
владимир путин
россия
казахстан
украина
агентство по международному развитию сша
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 мая - РИА Новости. В школе №1 города Кременная, освобождённого Народной милицией Луганской народной республики, найдены агитационные стенды о Голодоморе и ветеранах АТО, при этом мурал на стене школы был создан при поддержке американского агентства USAID, передаёт корреспондент РИА Новости.Фасад школы украшен граффити с оленем. Информационная табличка сообщает, что мурал появился в рамках проекта "Цветной восток" (имеется ввиду восток Украины) и при "щедрой поддержки американского народа, направленной через агентство США по международному развитию USAID".В фойе школы висят информационные стенды о Голодоморе, военных, погибших в зоне АТО и плакат с погибшими в 2014 году на Майдане участниками так называемой "Небесной сотни". На стенде о Голодоморе сообщается, что он был якобы задуман "для уничтожения украинского народа", а Советская власть отрицала его последствия. Стенд ветеранов АТО украшен известным ещё со времён Степана Бандеры лозунгом "Героям слава!". А название стенда "Небесная сотня" бойцы ЛНР переделали в "Беса сотня".На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220512/miny-1788189925.html
россия
казахстан
украина
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в мире, степан бандера, владимир путин, россия, казахстан, украина, агентство по международному развитию сша, луганская народная республика
11:50 13.05.2022 (обновлено: 12:01 13.05.2022)
 
В школе в Кременной нашли стенды о Голодоморе

В школе №1 города Кременная нашли стенды о Голодоморе и ветеранах АТО

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ЛНР
Боец Народной милиции ЛНР - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Боец Народной милиции ЛНР. Архивное фото
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КРЕМЕННАЯ (ЛНР), 13 мая - РИА Новости. В школе №1 города Кременная, освобождённого Народной милицией Луганской народной республики, найдены агитационные стенды о Голодоморе и ветеранах АТО, при этом мурал на стене школы был создан при поддержке американского агентства USAID, передаёт корреспондент РИА Новости.
Фасад школы украшен граффити с оленем. Информационная табличка сообщает, что мурал появился в рамках проекта "Цветной восток" (имеется ввиду восток Украины) и при "щедрой поддержки американского народа, направленной через агентство США по международному развитию USAID".
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2022
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В фойе школы висят информационные стенды о Голодоморе, военных, погибших в зоне АТО и плакат с погибшими в 2014 году на Майдане участниками так называемой "Небесной сотни". На стенде о Голодоморе сообщается, что он был якобы задуман "для уничтожения украинского народа", а Советская власть отрицала его последствия. Стенд ветеранов АТО украшен известным ещё со времён Степана Бандеры лозунгом "Героям слава!". А название стенда "Небесная сотня" бойцы ЛНР переделали в "Беса сотня".
На Украине действует закон, который признает "геноцидом украинского народа" голод 1932-1933 годов, охвативший многие сельскохозяйственные районы СССР, в том числе Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Поволжье, значительную часть Центрально-Черноземной области, Казахстан, Западную Сибирь, Южный Урал. По различным данным, от голода погибли 7-8 миллионов человек, из них 3-3,5 миллиона на Украине, 2 миллиона - в Казахстане и Киргизии и 2-2,5 миллиона - в РСФСР. От голода пострадало все многонациональное население охваченных бедствием районов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Запрещенные противопехотные мины, найденные на освобожденном металлургическом комбинате имени Ильича в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 18:22Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтепан БандераВладимир ПутинРоссияКазахстанУкраинаАгентство по международному развитию СШАЛуганская Народная Республика
 
 
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