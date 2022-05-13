https://ria.ru/20220513/gazoprovod-1788264317.html

Угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет, заявил афганский дипломат

Угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет, заявил афганский дипломат - РИА Новости, 13.05.2022

Угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет, заявил афганский дипломат

Угроз безопасности, которые раньше мешали реализации проекта TAPI (ТАПИ), больше нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:35

2022-05-13T10:35

2022-05-13T10:39

в мире

афганистан

кабул (город)

ашхабад

оон

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572789208_141:416:2588:1793_1920x0_80_0_0_2a40aba4350827e13c52ceaeea9c3113.jpg

МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Угроз безопасности, которые раньше мешали реализации проекта TAPI (ТАПИ), больше нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал."Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много. Самое главное, что нас очень радует ситуация с безопасностью: тех угроз, которые были раньше, нет", - сказал Гарвал.Вопросы безопасности газопровода ТАПИ всегда были наиболее актуальными, поскольку из-за межафганского конфликта, участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, считался наиболее проблемным. Строительства газопровода ТАПИ протяженностью 1814 километров и мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год, стартовало в декабре 2015 года на территории Туркменистана. Газопровод позволит Ашхабаду диверсифицировать свой газовый экспорт, даст Кабулу средства для решения наиболее острых социальных проблем, а Исламабаду и Дели позволит покрыть дефицит энергии. О своей заинтересованности в ТАПИ, после прихода к власти заявили и талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>

https://ria.ru/20220513/afganistan-1788256758.html

афганистан

кабул (город)

ашхабад

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, афганистан, кабул (город), ашхабад, оон, талибан