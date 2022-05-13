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Угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет, заявил афганский дипломат - РИА Новости, 13.05.2022
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Угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет, заявил афганский дипломат
Угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет, заявил афганский дипломат - РИА Новости, 13.05.2022
Угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет, заявил афганский дипломат
Угроз безопасности, которые раньше мешали реализации проекта TAPI (ТАПИ), больше нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:35
2022-05-13T10:39
в мире
афганистан
кабул (город)
ашхабад
оон
талибан
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Угроз безопасности, которые раньше мешали реализации проекта TAPI (ТАПИ), больше нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал."Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много. Самое главное, что нас очень радует ситуация с безопасностью: тех угроз, которые были раньше, нет", - сказал Гарвал.Вопросы безопасности газопровода ТАПИ всегда были наиболее актуальными, поскольку из-за межафганского конфликта, участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, считался наиболее проблемным. Строительства газопровода ТАПИ протяженностью 1814 километров и мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год, стартовало в декабре 2015 года на территории Туркменистана. Газопровод позволит Ашхабаду диверсифицировать свой газовый экспорт, даст Кабулу средства для решения наиболее острых социальных проблем, а Исламабаду и Дели позволит покрыть дефицит энергии. О своей заинтересованности в ТАПИ, после прихода к власти заявили и талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельностьЧитайте полный текст интервью Джамала Гарвала &gt;&gt;
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афганистан
кабул (город)
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в мире, афганистан, кабул (город), ашхабад, оон, талибан
10:35 13.05.2022 (обновлено: 10:39 13.05.2022)
 
Угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет, заявил афганский дипломат

Афганский дипломат Гарвал, заявил, что угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет

© РИА Новости / Виталий ТимкивКомплекс подготовки и транспортировки газа
Комплекс подготовки и транспортировки газа - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Угроз безопасности, которые раньше мешали реализации проекта TAPI (ТАПИ), больше нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
"Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много. Самое главное, что нас очень радует ситуация с безопасностью: тех угроз, которые были раньше, нет", - сказал Гарвал.
Вопросы безопасности газопровода ТАПИ всегда были наиболее актуальными, поскольку из-за межафганского конфликта, участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, считался наиболее проблемным. Строительства газопровода ТАПИ протяженностью 1814 километров и мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год, стартовало в декабре 2015 года на территории Туркменистана. Газопровод позволит Ашхабаду диверсифицировать свой газовый экспорт, даст Кабулу средства для решения наиболее острых социальных проблем, а Исламабаду и Дели позволит покрыть дефицит энергии. О своей заинтересованности в ТАПИ, после прихода к власти заявили и талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Читайте полный текст интервью Джамала Гарвала >>
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