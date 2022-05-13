10:35 13.05.2022 (обновлено: 10:39 13.05.2022)
Угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет, заявил афганский дипломат
Афганский дипломат Гарвал, заявил, что угроз безопасности газопроводу TAPI больше нет
Комплекс подготовки и транспортировки газа. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Угроз безопасности, которые раньше мешали реализации проекта TAPI (ТАПИ), больше нет, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
"Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много. Самое главное, что нас очень радует ситуация с безопасностью: тех угроз, которые были раньше, нет", - сказал Гарвал.
Вопросы безопасности газопровода ТАПИ всегда были наиболее актуальными, поскольку из-за межафганского конфликта, участок ТАПИ, который должен пройти по территории Афганистана, считался наиболее проблемным. Строительства газопровода ТАПИ протяженностью 1814 километров и мощностью 30 миллиардов кубометров природного газа в год, стартовало в декабре 2015 года на территории Туркменистана. Газопровод позволит Ашхабаду диверсифицировать свой газовый экспорт, даст Кабулу средства для решения наиболее острых социальных проблем, а Исламабаду и Дели позволит покрыть дефицит энергии. О своей заинтересованности в ТАПИ, после прихода к власти заявили и талибы (движение "Талибан"* находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).
*Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность