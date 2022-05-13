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"Молдовагаз" планирует на треть повысить тариф на газ на летний период - РИА Новости, 13.05.2022
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"Молдовагаз" планирует на треть повысить тариф на газ на летний период
"Молдовагаз" планирует на треть повысить тариф на газ на летний период - РИА Новости, 13.05.2022
"Молдовагаз" планирует на треть повысить тариф на газ на летний период
"Молдовагаз" предлагает ввести две формулы расчета цены на газ для бытовых потребителей - для теплого и холодного периода года; летом цена может вырасти на одну РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T22:02
2022-05-13T22:02
экономика
молдавия
молдовагаз
газпром
жкх
природный газ
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КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. "Молдовагаз" предлагает ввести две формулы расчета цены на газ для бытовых потребителей - для теплого и холодного периода года; летом цена может вырасти на одну треть, до 1,11 доллара за кубометр, заявил глава компании Вадим Чебан.На текущей неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции. Он также предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометровОн пояснил, что компания не может не повышать тариф, так как в него включена закупочная цена в 620 долларов за тысячу кубометров, а в апреле-мае газ приобретается по цене в 1100 долларов. Чебан подчеркнул, что отказаться от повышения тарифа "Молдовагаз" может только в случае получения субсидии от государства."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
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экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, жкх, природный газ
22:02 13.05.2022
 
"Молдовагаз" планирует на треть повысить тариф на газ на летний период

"Молдовагаз" планирует на лето повысить тариф на газ для бытовых потребителей на треть

© Sputnik / Mihai CarausЛоготип компании "Молдовагаз"
Логотип компании Молдовагаз - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Логотип компании "Молдовагаз". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. "Молдовагаз" предлагает ввести две формулы расчета цены на газ для бытовых потребителей - для теплого и холодного периода года; летом цена может вырасти на одну треть, до 1,11 доллара за кубометр, заявил глава компании Вадим Чебан.
На текущей неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции. Он также предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометров
"Мы предлагаем ввести двойной тариф, лето-зима, чтобы снизить нагрузку на потребителя. Например, на сегодняшний день тариф 15,49 леев (82 цента - ред.), летом у нас должен быть тариф для конечного потребителя 21 лей за один кубометр (1,11 доллара - ред.), а 1 октября, когда начнется отопительный сезон, вернемся к ставке 15-16 леев (82-85 центов - ред.)", - заявил Чебан в эфире телеканала RTR Moldova.
Он пояснил, что компания не может не повышать тариф, так как в него включена закупочная цена в 620 долларов за тысячу кубометров, а в апреле-мае газ приобретается по цене в 1100 долларов. Чебан подчеркнул, что отказаться от повышения тарифа "Молдовагаз" может только в случае получения субсидии от государства.
"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
Вчера, 14:38
Додон: Молдавию ждет экономическая катастрофа, если цена на газ утроится
 
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