https://ria.ru/20220513/gaz-1788446617.html

"Молдовагаз" планирует на треть повысить тариф на газ на летний период

"Молдовагаз" планирует на треть повысить тариф на газ на летний период - РИА Новости, 13.05.2022

"Молдовагаз" планирует на треть повысить тариф на газ на летний период

"Молдовагаз" предлагает ввести две формулы расчета цены на газ для бытовых потребителей - для теплого и холодного периода года; летом цена может вырасти на одну РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T22:02

2022-05-13T22:02

2022-05-13T22:02

экономика

молдавия

молдовагаз

газпром

жкх

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756188553_0:101:1350:860_1920x0_80_0_0_21b92d519ab765f1c4480f36ee65da83.jpg

КИШИНЕВ, 13 мая — РИА Новости. "Молдовагаз" предлагает ввести две формулы расчета цены на газ для бытовых потребителей - для теплого и холодного периода года; летом цена может вырасти на одну треть, до 1,11 доллара за кубометр, заявил глава компании Вадим Чебан.На текущей неделе годовой уровень инфляции в Молдавии достиг рекордной отметки в 27,07%. В мае глава Нацбанка Октавиан Армашу сообщил, что было принято решение об увеличении базисной ставки на 3 процентных пункта до 15,5% годовых, чтобы снизить темпы инфляции. Он также предупредил, что жителей страны ждет повышение тарифа на газ. При этом с 1 января в стране тариф на газ вырос с 569 до 785 долларов за тысячу кубометровОн пояснил, что компания не может не повышать тариф, так как в него включена закупочная цена в 620 долларов за тысячу кубометров, а в апреле-мае газ приобретается по цене в 1100 долларов. Чебан подчеркнул, что отказаться от повышения тарифа "Молдовагаз" может только в случае получения субсидии от государства."Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100-процентной оплаты текущих платежей.

https://ria.ru/20220513/moldaviya-1788334837.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, молдавия, молдовагаз, газпром, жкх, природный газ