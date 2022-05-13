https://ria.ru/20220513/gaz-1788405968.html

Почти 50 тысяч жителей Подмосковья получили газ по федеральной программе

Почти 50 тысяч жителей Подмосковья получили газ по федеральной программе - РИА Новости, 13.05.2022

Почти 50 тысяч жителей Подмосковья получили газ по федеральной программе

Федеральная программа "Социальная газификация" охватила уже 1494 населенных пункта Московской области, газ благодаря ей получили 47 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:07

2022-05-13T18:07

2022-05-13T18:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

раменское

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.Федеральная программа "Социальная газификация" охватила уже 1494 населенных пункта Московской области, газ благодаря ей получили 47 тысяч человек, сообщил телеканал "360".По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, в регионе проложили уже 919 километров газопроводов."Жители могут решить вопросы в стационарных и мобильных офисах газификации", – отметил Самарин.К границам домовладений газ подводят бесплатно, оплатить требуется только прокладка трубы от забора до дома.Стационарные офисы по вопросам газификации работают в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Раменском, Одинцове, Волоколамске, Рузе, Истре и Домодедове. Также по региону курсируют 12 мобильных офисов на колесах.Всего по программе газ должны получить около 300 тысяч жителей региона.

https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787952353.html

московская область (подмосковье)

раменское

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московская область (подмосковье), раменское