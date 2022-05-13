Рейтинг@Mail.ru
Почти 50 тысяч жителей Подмосковья получили газ по федеральной программе - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220513/gaz-1788405968.html
Почти 50 тысяч жителей Подмосковья получили газ по федеральной программе
Почти 50 тысяч жителей Подмосковья получили газ по федеральной программе - РИА Новости, 13.05.2022
Почти 50 тысяч жителей Подмосковья получили газ по федеральной программе
Федеральная программа "Социальная газификация" охватила уже 1494 населенных пункта Московской области, газ благодаря ей получили 47 тысяч человек, сообщил... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:07
2022-05-13T18:07
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
раменское
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788405437_0:24:2000:1149_1920x0_80_0_0_cb4ddf6c3c8ff18dfba25113d0e8b1b2.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.Федеральная программа "Социальная газификация" охватила уже 1494 населенных пункта Московской области, газ благодаря ей получили 47 тысяч человек, сообщил телеканал "360".По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, в регионе проложили уже 919 километров газопроводов."Жители могут решить вопросы в стационарных и мобильных офисах газификации", – отметил Самарин.К границам домовладений газ подводят бесплатно, оплатить требуется только прокладка трубы от забора до дома.Стационарные офисы по вопросам газификации работают в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Раменском, Одинцове, Волоколамске, Рузе, Истре и Домодедове. Также по региону курсируют 12 мобильных офисов на колесах.Всего по программе газ должны получить около 300 тысяч жителей региона.
https://ria.ru/20220511/podmoskove-1787952353.html
московская область (подмосковье)
раменское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788405437_0:0:1906:1429_1920x0_80_0_0_7b0ac7f21ede2ae99720cf6dfd43ec2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), раменское
18:07 13.05.2022
 

Почти 50 тысяч жителей Подмосковья получили газ по федеральной программе

© РИА Новости / Павел ЛисицынЖенщина зажигает горелку газовой плиты
Женщина зажигает горелку газовой плиты - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости.Федеральная программа "Социальная газификация" охватила уже 1494 населенных пункта Московской области, газ благодаря ей получили 47 тысяч человек, сообщил телеканал "360".
По словам министра энергетики Московской области Александра Самарина, в регионе проложили уже 919 километров газопроводов.
"Жители могут решить вопросы в стационарных и мобильных офисах газификации", – отметил Самарин.
Кран в ванной комнате во время сезонного отключения горячей воды - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 16:52Новости Подмосковья
Отключения горячей воды в Московской области начнутся 1 июня
К границам домовладений газ подводят бесплатно, оплатить требуется только прокладка трубы от забора до дома.
Стационарные офисы по вопросам газификации работают в Сергиевом Посаде, Дмитрове, Раменском, Одинцове, Волоколамске, Рузе, Истре и Домодедове. Также по региону курсируют 12 мобильных офисов на колесах.
Всего по программе газ должны получить около 300 тысяч жителей региона.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Раменское
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала