https://ria.ru/20220513/gaz-1788297772.html
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ - РИА Новости, 13.05.2022
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ
Желание "Газпрома" получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:36
2022-05-13T12:36
2022-05-13T16:56
экономика
молдавия
газпром
россия
дмитрий песков
в мире
природный газ
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Желание "Газпрома" получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Собственно, контакты идут по линии "Газпрома", ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в "Газпроме". Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться", — сказал Песков журналистам, комментируя требование к Молдавии погасить долги за газ.Песков отметил, что разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы.
https://ria.ru/20220512/moldaviya-1788134014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, молдавия, газпром, россия, дмитрий песков, в мире, природный газ
12:36 13.05.2022 (обновлено: 16:56 13.05.2022)
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ
Песков: в желании "Газпрома" получить от Молдавии долг за газ нет политической подоплеки