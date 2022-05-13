Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/gaz-1788297772.html
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ - РИА Новости, 13.05.2022
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ
Желание "Газпрома" получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:36
2022-05-13T16:56
экономика
молдавия
газпром
россия
дмитрий песков
в мире
природный газ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_be104e8745a3fef6d25aeeb262f023e0.jpg
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Желание "Газпрома" получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Собственно, контакты идут по линии "Газпрома", ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в "Газпроме". Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться", — сказал Песков журналистам, комментируя требование к Молдавии погасить долги за газ.Песков отметил, что разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы.
https://ria.ru/20220512/moldaviya-1788134014.html
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756806595_171:256:2560:2048_1920x0_80_0_0_25571846798afda60a06577f9e676a9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, молдавия, газпром, россия, дмитрий песков, в мире, природный газ
12:36 13.05.2022 (обновлено: 16:56 13.05.2022)
 
Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ

Песков: в желании "Газпрома" получить от Молдавии долг за газ нет политической подоплеки

© AP Photo / Aurel ObrejaТрубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Aurel Obreja
Трубопроводы национальной газораспределительной сети в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Желание "Газпрома" получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Собственно, контакты идут по линии "Газпрома", ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в "Газпроме". Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться", — сказал Песков журналистам, комментируя требование к Молдавии погасить долги за газ.
Песков отметил, что разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы.
Владимир Воронин - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 15:05
Экс-президент Молдавии Воронин предложил сменить правительство
 
ЭкономикаМолдавияГазпромРоссияДмитрий ПесковВ миреПриродный газ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала