https://ria.ru/20220513/gaz-1788297772.html

Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ

Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ - РИА Новости, 13.05.2022

Песков прокомментировал ситуацию с выплатой Молдавией задолженности за газ

Желание "Газпрома" получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:36

2022-05-13T12:36

2022-05-13T16:56

экономика

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газпром

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дмитрий песков

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природный газ

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Желание "Газпрома" получить от Молдавии задолженность за газ не имеет никакой политической подоплеки, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Собственно, контакты идут по линии "Газпрома", ведь эти долги висят на балансе "Газпрома". Поэтому, естественно, желание получить причитающиеся деньги вполне естественно и нормально, тем более в тех условиях, когда долги, к сожалению, не снижаются. Но по деталям нужно спрашивать в "Газпроме". Никакой политической подоплеки здесь нет. Если товар поставляется, он должен оплачиваться", — сказал Песков журналистам, комментируя требование к Молдавии погасить долги за газ.Песков отметил, что разумные послабления могут иметь место, но долг не может постоянно расти, это не укладывается ни в какие экономические понятия и режимы.

https://ria.ru/20220512/moldaviya-1788134014.html

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Владимир Лаврентьев

экономика, молдавия, газпром, россия, дмитрий песков, в мире, природный газ