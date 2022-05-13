09:04 13.05.2022 (обновлено: 09:34 13.05.2022)
Заявка на прокачку газа через Украину держится вблизи 60 миллионов кубов
Заявка на прокачку российского газа через Украину держится вблизи 60 миллионов кубометров
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в пятницу держится вблизи 60 миллионов кубометров, что близко к показателю днем ранее, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
В итоге транзит газа РФ через Украину с 11 мая резко снизился, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубов в сутки. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 13 мая составляет 60,8 миллиона кубов, а днем ранее - была 63,8 миллиона кубов, увеличившись с утреннего значения в 53,2 миллиона кубометров, согласно данным ОГТСУ.
Соответственно, заявка через ГИС "Сохрановка" остается на нуле. В четверг оператор отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) в 2021 году составляет в 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.