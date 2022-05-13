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Заявка на прокачку газа через Украину держится вблизи 60 миллионов кубов - РИА Новости, 13.05.2022
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Заявка на прокачку газа через Украину держится вблизи 60 миллионов кубов
Заявка на прокачку газа через Украину держится вблизи 60 миллионов кубов - РИА Новости, 13.05.2022
Заявка на прокачку газа через Украину держится вблизи 60 миллионов кубов
Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в пятницу держится вблизи 60 миллионов кубометров, что близко к показателю днем... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T09:04
2022-05-13T09:34
экономика
украина
луганская народная республика
европа
газпром
россия
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в пятницу держится вблизи 60 миллионов кубометров, что близко к показателю днем ранее, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.В итоге транзит газа РФ через Украину с 11 мая резко снизился, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубов в сутки. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 13 мая составляет 60,8 миллиона кубов, а днем ранее - была 63,8 миллиона кубов, увеличившись с утреннего значения в 53,2 миллиона кубометров, согласно данным ОГТСУ.Соответственно, заявка через ГИС "Сохрановка" остается на нуле. В четверг оператор отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) в 2021 году составляет в 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.
https://ria.ru/20220512/germaniya-1788161276.html
https://ria.ru/20220513/gaz-1788235141.html
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экономика, украина, луганская народная республика, европа, газпром, россия
09:04 13.05.2022 (обновлено: 09:34 13.05.2022)
 
Заявка на прокачку газа через Украину держится вблизи 60 миллионов кубов

Заявка на прокачку российского газа через Украину держится вблизи 60 миллионов кубометров

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая - РИА Новости. Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в пятницу держится вблизи 60 миллионов кубометров, что близко к показателю днем ранее, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
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В итоге транзит газа РФ через Украину с 11 мая резко снизился, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубов в сутки. Заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 13 мая составляет 60,8 миллиона кубов, а днем ранее - была 63,8 миллиона кубов, увеличившись с утреннего значения в 53,2 миллиона кубометров, согласно данным ОГТСУ.
Соответственно, заявка через ГИС "Сохрановка" остается на нуле. В четверг оператор отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) в 2021 году составляет в 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона - на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.
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