Рейтинг@Mail.ru
Аксенов отметил роль Черноморского флота в спецоперации - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/flot-1788261550.html
Аксенов отметил роль Черноморского флота в спецоперации
Аксенов отметил роль Черноморского флота в спецоперации - РИА Новости, 13.05.2022
Аксенов отметил роль Черноморского флота в спецоперации
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Черноморский флот надежной гарантией безопасности и добавил, что сегодня черноморцы играют важнейшую роль в специальной... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:21
2022-05-13T10:21
специальная военная операция на украине
михаил развожаев
донбасс
украина
россия
в мире
черноморский флот вмф россии
сергей аксенов (политик)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Черноморский флот надежной гарантией безопасности и добавил, что сегодня черноморцы играют важнейшую роль в специальной военной операции по защите Донбасса и освобождению Украины."Для нас, крымчан, Черноморский флот всегда был и остается надежной гарантией безопасности. Сегодня наш флот играет важнейшую роль в специальной военной операции по защите Донбасса и освобождению Украины. Черноморцы вновь, как в годы Крымской и Великой Отечественной войн, отважно сражаются за Россию, наносят сокрушительные удары по врагу на море и на суше", - написал он в своем Telegram-канале.Аксенов поздравил командование, весь личный состав и ветеранов с Днем Краснознаменного Черноморского флота России, который традиционно отмечается 13 мая."Желаю всем, кто связал свою жизнь с Черноморским флотом, мира, здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству", - подчеркнул он.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот день одним из самых любимых и главных праздников города."В городе-герое сотни династий, чья жизнь связана с Черноморским флотом. Патриотизм, верность долгу и стране передается в Севастополе из поколения в поколение. Прославленный адмирал Павел Степанович Нахимов как-то сказал: "Для черноморца невозможного ничего нет". Сейчас, во время специальной военной операции, мы как никогда чувствуем и убеждаемся в этой истине. Для наших моряков нет непреодолимых задач", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, как и сотни лет назад, моряки следуют заветам легендарных адмиралов, с честью выполняют свой долг перед Отечеством, ежедневно совершают подвиги, порой ценой собственной жизни.
https://ria.ru/20220429/kalibry-1786103904.html
донбасс
украина
россия
республика крым
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_59:0:2234:1631_1920x0_80_0_0_a47488df35072f86304fe61949f7b94b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил развожаев, донбасс, украина, россия, в мире, черноморский флот вмф россии, сергей аксенов (политик), республика крым
10:21 13.05.2022
 
Аксенов отметил роль Черноморского флота в спецоперации

Глава Крыма Аксенов отметил роль Черноморского флота в спецоперации на Украине

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксенов
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Глава Республики Крым Сергей Аксенов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Черноморский флот надежной гарантией безопасности и добавил, что сегодня черноморцы играют важнейшую роль в специальной военной операции по защите Донбасса и освобождению Украины.
"Для нас, крымчан, Черноморский флот всегда был и остается надежной гарантией безопасности. Сегодня наш флот играет важнейшую роль в специальной военной операции по защите Донбасса и освобождению Украины. Черноморцы вновь, как в годы Крымской и Великой Отечественной войн, отважно сражаются за Россию, наносят сокрушительные удары по врагу на море и на суше", - написал он в своем Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
12 марта, 14:46Специальная военная операция на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 13.05.2022
Инфографика
Посмотреть
Аксенов поздравил командование, весь личный состав и ветеранов с Днем Краснознаменного Черноморского флота России, который традиционно отмечается 13 мая.
"Желаю всем, кто связал свою жизнь с Черноморским флотом, мира, здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству", - подчеркнул он.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот день одним из самых любимых и главных праздников города.
"В городе-герое сотни династий, чья жизнь связана с Черноморским флотом. Патриотизм, верность долгу и стране передается в Севастополе из поколения в поколение. Прославленный адмирал Павел Степанович Нахимов как-то сказал: "Для черноморца невозможного ничего нет". Сейчас, во время специальной военной операции, мы как никогда чувствуем и убеждаемся в этой истине. Для наших моряков нет непреодолимых задач", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
По его словам, как и сотни лет назад, моряки следуют заветам легендарных адмиралов, с честью выполняют свой долг перед Отечеством, ежедневно совершают подвиги, порой ценой собственной жизни.
Пуск ракет Калибр с подводной лодки Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 11:55Специальная военная операция на Украине
Минобороны показало пуск "Калибров" с подлодки ЧФ по объектам на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеМихаил РазвожаевДонбассУкраинаРоссияВ миреЧерноморский флот ВМФ РоссииСергей Аксенов (политик)Республика Крым
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала