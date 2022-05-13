https://ria.ru/20220513/flot-1788261550.html

Аксенов отметил роль Черноморского флота в спецоперации

Аксенов отметил роль Черноморского флота в спецоперации - РИА Новости, 13.05.2022

Аксенов отметил роль Черноморского флота в спецоперации

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Черноморский флот надежной гарантией безопасности и добавил, что сегодня черноморцы играют важнейшую роль в специальной... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:21

2022-05-13T10:21

2022-05-13T10:21

специальная военная операция на украине

михаил развожаев

донбасс

украина

россия

в мире

черноморский флот вмф россии

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал Черноморский флот надежной гарантией безопасности и добавил, что сегодня черноморцы играют важнейшую роль в специальной военной операции по защите Донбасса и освобождению Украины."Для нас, крымчан, Черноморский флот всегда был и остается надежной гарантией безопасности. Сегодня наш флот играет важнейшую роль в специальной военной операции по защите Донбасса и освобождению Украины. Черноморцы вновь, как в годы Крымской и Великой Отечественной войн, отважно сражаются за Россию, наносят сокрушительные удары по врагу на море и на суше", - написал он в своем Telegram-канале.Аксенов поздравил командование, весь личный состав и ветеранов с Днем Краснознаменного Черноморского флота России, который традиционно отмечается 13 мая."Желаю всем, кто связал свою жизнь с Черноморским флотом, мира, здоровья, благополучия, новых успехов в служении Отечеству", - подчеркнул он.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал этот день одним из самых любимых и главных праздников города."В городе-герое сотни династий, чья жизнь связана с Черноморским флотом. Патриотизм, верность долгу и стране передается в Севастополе из поколения в поколение. Прославленный адмирал Павел Степанович Нахимов как-то сказал: "Для черноморца невозможного ничего нет". Сейчас, во время специальной военной операции, мы как никогда чувствуем и убеждаемся в этой истине. Для наших моряков нет непреодолимых задач", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.По его словам, как и сотни лет назад, моряки следуют заветам легендарных адмиралов, с честью выполняют свой долг перед Отечеством, ежедневно совершают подвиги, порой ценой собственной жизни.

https://ria.ru/20220429/kalibry-1786103904.html

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Ольга Маркова

михаил развожаев, донбасс, украина, россия, в мире, черноморский флот вмф россии, сергей аксенов (политик), республика крым