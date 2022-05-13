Президент Финляндии и премьер Швеции обсудили с Байденом членство в НАТО
Саули Ниинисте и премьер Швеции Андерссон обсудили с Байденом членство в НАТО
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Финляндской Республики Саули Ниинистё
Президент Финляндской Республики Саули Ниинистё . Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 13 мая — РИА Новости. Президент Финляндии и премьер-министр Швеции Саули Ниинистё и Магдалена Андерссон провели в пятницу совместный телефонный разговор с президентом США Джо Байденом, сообщил финский лидер.
"Совместный телефонный разговор с Джо Байденом и Магдаленой Андерссон. Мы разделили глубокую озабоченность в связи с войной России против Украины. Я рассказал о следующих шагах Финляндии на пути к членству в НАТО. Финляндия высоко ценит всю необходимую поддержку со стороны США", - написал Ниинистё в социальных сетях.
В четверг Ниинистё и премьер-министр Финляндии Санна Марин в совместном заявлении выступили за незамедлительное членство страны в НАТО.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.