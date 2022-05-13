12:40 13.05.2022 (обновлено: 14:13 13.05.2022)
МИД рассказал о попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ
Захарова: агенты ФБР пытались завербовать главу корпункта российского СМИ в Вашингтоне
© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американские власти и спецслужбы оказывают давление на российских журналистов в США, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Очередным примером подобного беспрецедентного давления стали два "подхода" агентов Федерального бюро расследований к руководителю корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне. Цель очевидна — выбить журналиста из равновесия и попытаться вовлечь в компрометирующее его "сотрудничество". Не сработало", — говорится в публикации.
Захарова подчеркнула, что Вашингтон вводит все новые ограничения против официально аккредитованных российских журналистов, чтобы максимально затруднить их работу либо запугать и вынудить уехать.
На Смоленской площади потребовали от США обеспечить нормальные условия для работы представителей СМИ "в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать".
Работа российских журналистов на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. В свою очередь, американские конгрессмены обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Москве эти заявления назвали голословными.