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МИД рассказал о попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
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МИД рассказал о попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ
МИД рассказал о попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ - РИА Новости, 13.05.2022
МИД рассказал о попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ
Американские власти и спецслужбы оказывают давление на российских журналистов в США, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:40
2022-05-13T14:13
в мире
сша
фбр
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американские власти и спецслужбы оказывают давление на российских журналистов в США, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Захарова подчеркнула, что Вашингтон вводит все новые ограничения против официально аккредитованных российских журналистов, чтобы максимально затруднить их работу либо запугать и вынудить уехать.На Смоленской площади потребовали от США обеспечить нормальные условия для работы представителей СМИ "в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать".Работа российских журналистов на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. В свою очередь, американские конгрессмены обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Москве эти заявления назвали голословными.
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в мире, сша, фбр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
12:40 13.05.2022 (обновлено: 14:13 13.05.2022)
 
МИД рассказал о попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ

Захарова: агенты ФБР пытались завербовать главу корпункта российского СМИ в Вашингтоне

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкЗдание Федерального бюро расследований в Вашингтоне
Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Здание Федерального бюро расследований в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американские власти и спецслужбы оказывают давление на российских журналистов в США, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Очередным примером подобного беспрецедентного давления стали два "подхода" агентов Федерального бюро расследований к руководителю корпункта одного из российских СМИ в Вашингтоне. Цель очевидна — выбить журналиста из равновесия и попытаться вовлечь в компрометирующее его "сотрудничество". Не сработало", — говорится в публикации.
Захарова подчеркнула, что Вашингтон вводит все новые ограничения против официально аккредитованных российских журналистов, чтобы максимально затруднить их работу либо запугать и вынудить уехать.
На Смоленской площади потребовали от США обеспечить нормальные условия для работы представителей СМИ "в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать".
Работа российских журналистов на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. В свою очередь, американские конгрессмены обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Москве эти заявления назвали голословными.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
11 мая, 23:31
Антонов надеется, что США прекратят игру в "отмену России"
 
В миреСШАФБРМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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