https://ria.ru/20220513/fbr-1788299167.html

МИД рассказал о попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ

МИД рассказал о попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ - РИА Новости, 13.05.2022

МИД рассказал о попытке ФБР завербовать главу корпункта российского СМИ

Американские власти и спецслужбы оказывают давление на российских журналистов в США, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:40

2022-05-13T12:40

2022-05-13T14:13

в мире

сша

фбр

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Американские власти и спецслужбы оказывают давление на российских журналистов в США, говорится в заявлении официального представителя МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.Захарова подчеркнула, что Вашингтон вводит все новые ограничения против официально аккредитованных российских журналистов, чтобы максимально затруднить их работу либо запугать и вынудить уехать.На Смоленской площади потребовали от США обеспечить нормальные условия для работы представителей СМИ "в соответствии со стандартами свободы слова, о которой в Вашингтоне любят так много и так лицемерно порассуждать".Работа российских журналистов на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию о необходимости противодействия российским СМИ. В свою очередь, американские конгрессмены обвинили Sputnik и RT во вмешательстве в выборы, но не привели никаких доказательств. В Москве эти заявления назвали голословными.

https://ria.ru/20220511/ssha-1788018443.html

сша

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, фбр, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова