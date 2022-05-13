https://ria.ru/20220513/evrosoyuz-1788265664.html

Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров

Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2022

Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров

Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне вызывает сомнения "безобидность" желания Киева вступить в ЕС, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T10:43

2022-05-13T10:43

2022-05-13T11:05

в мире

евросоюз

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

нато

украина

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ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне вызывает сомнения "безобидность" желания Киева вступить в ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент Зеленский в январе заявлял на мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, тем не менее, сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза", - сказал он по итогам заседания СМИД СНГ.Лавров отметил, что "безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, ...учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы... превратился в агрессивного, воинствующего игрока"."Они (страны Евросоюза - ред.) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, нато, украина