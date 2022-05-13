10:43 13.05.2022 (обновлено: 11:05 13.05.2022)
Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: "безобидность" желания Киева вступить в Евросоюз вызывает сомнения
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне вызывает сомнения "безобидность" желания Киева вступить в ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент Зеленский в январе заявлял на мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, тем не менее, сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза", - сказал он по итогам заседания СМИД СНГ.
Лавров отметил, что "безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, ...учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы... превратился в агрессивного, воинствующего игрока".
"Они (страны Евросоюза - ред.) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.