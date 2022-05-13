Рейтинг@Mail.ru
Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/evrosoyuz-1788265664.html
Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров
Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 13.05.2022
Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров
Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне вызывает сомнения "безобидность" желания Киева вступить в ЕС, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:43
2022-05-13T11:05
в мире
евросоюз
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
нато
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_0:0:2977:1676_1920x0_80_0_0_ef0d94990d9aba46eadaba7238c11610.jpg
ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне вызывает сомнения "безобидность" желания Киева вступить в ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент Зеленский в январе заявлял на мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, тем не менее, сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза", - сказал он по итогам заседания СМИД СНГ.Лавров отметил, что "безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, ...учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы... превратился в агрессивного, воинствующего игрока"."Они (страны Евросоюза - ред.) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20220421/nato-1784527764.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/19/1780047807_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_213b610608d1d78c657064600d568b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, евросоюз, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, нато, украина
10:43 13.05.2022 (обновлено: 11:05 13.05.2022)
 
Евросоюз планирует стать придатком НАТО, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: "безобидность" желания Киева вступить в Евросоюз вызывает сомнения

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДУШАНБЕ, 13 мая - РИА Новости. Евросоюз превратился в агрессивного игрока, на этом фоне вызывает сомнения "безобидность" желания Киева вступить в ЕС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Украинские коллеги публично заявляют о том, что они готовы обрести блоковый статус, безъядерный статус, вопреки тому, что президент Зеленский в январе заявлял на мюнхенской конференции о том, что было ошибкой отказаться от ядерного оружия, тем не менее, сейчас они готовы объявить нейтральный внеблоковый статус при получении гарантии за пределами НАТО и за пределами других внеполитических блоков. Но при этом они стараются всячески акцентировать свое стремление стать членами Европейского союза", - сказал он по итогам заседания СМИД СНГ.
Лавров отметил, что "безобидность такого желания Киева вызывает серьезные сомнения, ...учитывая, что Евросоюз из конструктивной экономической платформы... превратился в агрессивного, воинствующего игрока".
"Они (страны Евросоюза - ред.) устремляются ровно по тем следам, которые уже прокладывает НАТО, тем самым подтверждая тенденцию о том, что они с Североатлантическим альянсом сливаются и будут по сути дела выполнять функции его придатка", - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.
Военнослужащие США и Польши перед началом совместных учений войск НАТО в Польше - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 08:00
"Небывалая агрессивность". Что Вашингтон и Брюссель затеяли в Европе
 
В миреЕвросоюзМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала