12:29 13.05.2022 (обновлено: 12:33 13.05.2022)
Еврокомиссия перечислила главные недостатки европейских армий
El Pais: Еврокомиссия заявила о серьезных недостатках в европейской обороне
© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR ArmyУчения войск НАТО в Европе
© Фото : NATO Photo / WO2 Dan Harmer GBR Army
Учения войск НАТО в Европе
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В системе обороны европейских стран столько же ахиллесовых пят, сколько и солдат, пишет El Pais со ссылкой на документы Еврокомиссии.
"У европейских стран очень слабая противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, есть дефицит вооружений и недостаточно мощностей по их производству", — говорится в статье.
"У европейских стран очень слабая противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, есть дефицит вооружений и недостаточно мощностей по их производству", — говорится в статье.
В случае же военного конфликта Европе грозят проблемы с логистикой, а у военных нет зашифрованной спутниковой связи с европейским покрытием, добавляет El Pais. К тому же Еврокомиссия заметила дыры в кибербезопасности и нехватку боеприпасов после их поставок украинской армии.
Ситуация на Украине показала негативные последствия низких расходов на оборону "в мирное время" в странах Европы, отмечается в документе.
Ситуация на Украине показала негативные последствия низких расходов на оборону "в мирное время" в странах Европы, отмечается в документе.
12 мая, 17:44СМИ: французская армия оказалась беззащитной
"Евросоюз сталкивается с самым большим увеличением военных расходов с окончания Второй мировой войны", — пишет издание.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны НАТО задумались об укреплении обороны. Члены организации пообещали значительно нарастить расходы на вооружения. Однако финансовые вопросы вызывают ожесточенные споры: денег не хватает, особенно в условиях рекордной за многие десятилетия инфляции.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны НАТО задумались об укреплении обороны. Члены организации пообещали значительно нарастить расходы на вооружения. Однако финансовые вопросы вызывают ожесточенные споры: денег не хватает, особенно в условиях рекордной за многие десятилетия инфляции.