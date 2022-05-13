https://ria.ru/20220513/evropa-1788294989.html

Еврокомиссия перечислила главные недостатки европейских армий

Еврокомиссия перечислила главные недостатки европейских армий - РИА Новости, 13.05.2022

Еврокомиссия перечислила главные недостатки европейских армий

В системе обороны европейских стран столько же ахиллесовых пят, сколько и солдат, пишет El Pais со ссылкой на документы Еврокомиссии. "У европейских стран очень РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:29

2022-05-13T12:29

2022-05-13T12:33

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. В системе обороны европейских стран столько же ахиллесовых пят, сколько и солдат, пишет El Pais со ссылкой на документы Еврокомиссии. "У европейских стран очень слабая противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, есть дефицит вооружений и недостаточно мощностей по их производству", — говорится в статье. В случае же военного конфликта Европе грозят проблемы с логистикой, а у военных нет зашифрованной спутниковой связи с европейским покрытием, добавляет El Pais. К тому же Еврокомиссия заметила дыры в кибербезопасности и нехватку боеприпасов после их поставок украинской армии. Ситуация на Украине показала негативные последствия низких расходов на оборону "в мирное время" в странах Европы, отмечается в документе. "Евросоюз сталкивается с самым большим увеличением военных расходов с окончания Второй мировой войны", — пишет издание. После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины страны НАТО задумались об укреплении обороны. Члены организации пообещали значительно нарастить расходы на вооружения. Однако финансовые вопросы вызывают ожесточенные споры: денег не хватает, особенно в условиях рекордной за многие десятилетия инфляции.

https://ria.ru/20220513/nato-1788259010.html

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Севастиан Котов

в мире, европа, еврокомиссия