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"Это безумие". Евродепутат заявила о просчете Запада в отношении России - РИА Новости, 13.05.2022
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"Это безумие". Евродепутат заявила о просчете Запада в отношении России
"Это безумие". Евродепутат заявила о просчете Запада в отношении России - РИА Новости, 13.05.2022
"Это безумие". Евродепутат заявила о просчете Запада в отношении России
Санкции против России наказывают самих европейцев и никак не разрешают украинский кризис, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в интервью... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T18:15
2022-05-13T18:15
европа
украина
евросоюз
санкции в отношении россии
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции против России наказывают самих европейцев и никак не разрешают украинский кризис, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в интервью китайскому изданию Global Times."Дело в том, что санкции не работают. &lt;…&gt; Они разрушат европейскую экономику. Вот почему я выступаю против них", — сказала она.Соединенные Штаты навязывают Евросоюзу отказ от российских энергоносителей, подчеркнула Дейли. По ее мнению, такие меры нанесут удар по гражданам ЕС, так как многие потеряют работу.Отдельно она прокомментировала русофобию и запрет на русскую культуру в Европе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html
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европа, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, в мире
18:15 13.05.2022
 
"Это безумие". Евродепутат заявила о просчете Запада в отношении России

Евродепутат от Ирландии Дейли: антироссийские санкции не отвечают интересам европейцев

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции против России наказывают самих европейцев и никак не разрешают украинский кризис, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в интервью китайскому изданию Global Times.
"Дело в том, что санкции не работают. <…> Они разрушат европейскую экономику. Вот почему я выступаю против них", — сказала она.
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Соединенные Штаты навязывают Евросоюзу отказ от российских энергоносителей, подчеркнула Дейли. По ее мнению, такие меры нанесут удар по гражданам ЕС, так как многие потеряют работу.
Отдельно она прокомментировала русофобию и запрет на русскую культуру в Европе.
"То, что люди не будут играть Чайковского, никак не повлияет на ситуацию на Украине. Это смехотворно, но это демонизация всех русских людей и их культуры", — объяснила свою позицию депутат ЕП.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
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ЕвропаУкраинаЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияВ мире
 
 
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