"Это безумие". Евродепутат заявила о просчете Запада в отношении России
Евродепутат от Ирландии Дейли: антироссийские санкции не отвечают интересам европейцев
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции против России наказывают самих европейцев и никак не разрешают украинский кризис, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в интервью китайскому изданию Global Times.
"Дело в том, что санкции не работают. <…> Они разрушат европейскую экономику. Вот почему я выступаю против них", — сказала она.
Соединенные Штаты навязывают Евросоюзу отказ от российских энергоносителей, подчеркнула Дейли. По ее мнению, такие меры нанесут удар по гражданам ЕС, так как многие потеряют работу.
Отдельно она прокомментировала русофобию и запрет на русскую культуру в Европе.
"То, что люди не будут играть Чайковского, никак не повлияет на ситуацию на Украине. Это смехотворно, но это демонизация всех русских людей и их культуры", — объяснила свою позицию депутат ЕП.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.