https://ria.ru/20220513/evrodeputat-1788408699.html

"Это безумие". Евродепутат заявила о просчете Запада в отношении России

"Это безумие". Евродепутат заявила о просчете Запада в отношении России - РИА Новости, 13.05.2022

"Это безумие". Евродепутат заявила о просчете Запада в отношении России

Санкции против России наказывают самих европейцев и никак не разрешают украинский кризис, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в интервью... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T18:15

2022-05-13T18:15

2022-05-13T18:15

европа

украина

евросоюз

санкции в отношении россии

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Санкции против России наказывают самих европейцев и никак не разрешают украинский кризис, заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли в интервью китайскому изданию Global Times."Дело в том, что санкции не работают. <…> Они разрушат европейскую экономику. Вот почему я выступаю против них", — сказала она.Соединенные Штаты навязывают Евросоюзу отказ от российских энергоносителей, подчеркнула Дейли. По ее мнению, такие меры нанесут удар по гражданам ЕС, так как многие потеряют работу.Отдельно она прокомментировала русофобию и запрет на русскую культуру в Европе.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти. Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной, подобной которой еще не было, и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220513/gosar-1788343178.html

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

европа

украина

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

европа, украина, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, в мире