https://ria.ru/20220513/evakuatsiya-1788255620.html

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 500 человек

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 500 человек - РИА Новости, 13.05.2022

Из Мариуполя в Безыменное за сутки эвакуировали более 500 человек

За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 500 жителей, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T09:45

2022-05-13T09:45

2022-05-13T10:39

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

владимир путин

россия

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ДОНЕЦК, 13 мая — РИА Новости. За минувшие сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуировали более 500 жителей, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Граждан разместили в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, который развернуло МЧС ДНР.Всего с 5 марта туда доставили 31 290 человек.Российские войска и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, а 21 апреля министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что город полностью освобожден, но на заводе "Азовсталь" остаются более двух тысяч боевиков из националистического батальона "Азов" (против его бойцов в России возбудили уголовное дело). Президент Владимир Путин приказал полностью заблокировать промышленную зону.По данным главы ДНР Дениса Пушилина на 11 мая, территорию предприятия покинули все гражданские люди.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

мариуполь

донецкая народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, владимир путин, россия