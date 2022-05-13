https://ria.ru/20220513/erevan-1788353314.html
В Ереване начинается массовое шествие сторонников оппозиции
В Ереване начинается массовое шествие сторонников оппозиции - РИА Новости, 13.05.2022
В Ереване начинается массовое шествие сторонников оппозиции
Массовое шествие сторонников оппозиции начинается в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T15:42
2022-05-13T15:42
2022-05-13T17:16
в мире
армения
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ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Массовое шествие сторонников оппозиции начинается в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.На ереванской площади Франции собрались сотни митингующих и их число постепенно увеличивается. Они поют патриотические песни, скандируют лозунги против властей. На прилегающих улицах дежурят около сотни силовиков, традиционно не препятствуя участникам протестов. В целях безопасности полицейские освобождают проезжую часть по пути шествия марша от транспорта и блокируют перекрестки. Ожидается, что вскоре участники митинга начнут массовое шествие по улицам Еревана.В среду в ходе аналогичного шествия протестующие более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет столицы Армении. Тогда силовики не стали применять силу к митингующим, и спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили путь. В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания генпрокуратуры Армении. Полиция также не препятствовала акции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://radiosputnik.ria.ru/20220507/oppozitsiya-1787364661.html
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Протесты в Ереване: шествие и митинг около правительственного здания
На ереванской площади Франции собрались сотни митингующих. Они прошли по улицам города, исполняя патриотические песни и скандируя лозунги против властей. Потом протестующие заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий, где расположен ряд армянских министерств.
2022-05-13T15:42
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в мире, армения
15:42 13.05.2022 (обновлено: 17:16 13.05.2022)
В Ереване начинается массовое шествие сторонников оппозиции
В Ереване начинается массовое шествие сторонников оппозиции