https://ria.ru/20220513/erevan-1788353314.html

В Ереване начинается массовое шествие сторонников оппозиции

В Ереване начинается массовое шествие сторонников оппозиции - РИА Новости, 13.05.2022

В Ереване начинается массовое шествие сторонников оппозиции

Массовое шествие сторонников оппозиции начинается в Ереване, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T15:42

2022-05-13T15:42

2022-05-13T17:16

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армения

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ЕРЕВАН, 13 мая - РИА Новости. Массовое шествие сторонников оппозиции начинается в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.На ереванской площади Франции собрались сотни митингующих и их число постепенно увеличивается. Они поют патриотические песни, скандируют лозунги против властей. На прилегающих улицах дежурят около сотни силовиков, традиционно не препятствуя участникам протестов. В целях безопасности полицейские освобождают проезжую часть по пути шествия марша от транспорта и блокируют перекрестки. Ожидается, что вскоре участники митинга начнут массовое шествие по улицам Еревана.В среду в ходе аналогичного шествия протестующие более чем на час заблокировали все входы в муниципалитет столицы Армении. Тогда силовики не стали применять силу к митингующим, и спустя некоторое время те добровольно разблокировали мэрию и продолжили путь. В четверг в ходе марша протестующие провели часовой митинг у здания генпрокуратуры Армении. Полиция также не препятствовала акции.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://radiosputnik.ria.ru/20220507/oppozitsiya-1787364661.html

https://ria.ru/20220505/armeniya-1786981471.html

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Протесты в Ереване: шествие и митинг около правительственного здания На ереванской площади Франции собрались сотни митингующих. Они прошли по улицам города, исполняя патриотические песни и скандируя лозунги против властей. Потом протестующие заблокировали входы в третий корпус правительственных зданий, где расположен ряд армянских министерств. 2022-05-13T15:42 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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