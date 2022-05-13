Рейтинг@Mail.ru
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят нефтяное эмбарго против России - РИА Новости, 13.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220513/embargo-1788262720.html
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят нефтяное эмбарго против России
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят нефтяное эмбарго против России - РИА Новости, 13.05.2022
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят нефтяное эмбарго против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят нефтяное эмбарго против России, надеется, что решение будет найдено. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:28
2022-05-13T10:48
цены на нефть
россия
экономика
евросоюз
жозеп боррель
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_d619afb5c79d185d5b11bc13e0479ca2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят нефтяное эмбарго против России, надеется, что решение будет найдено."Мы усилим давление на Россию с помощью экономических санкций, продолжим работать над международной изоляцией России, противостоять дезинформации. Мы также сохраним единство в поддержке Украины… В понедельник это (нефтяное эмбарго) обсудят министры иностранных дел. Я представлю новые политические вводные для достижения соглашения. Я уверен, что мы добьемся соглашения. Оно нам необходимо, поскольку мы должны избавиться от этой зависимости от российской нефти", - сказал он.
https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_ace68f10d7bf4285c2b3f965b7dee879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, россия, экономика, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии
10:28 13.05.2022 (обновлено: 10:48 13.05.2022)
 
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят нефтяное эмбарго против России

Боррель рассчитывает, что решение по нефтяному эмбарго против России будет найдено

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят нефтяное эмбарго против России, надеется, что решение будет найдено.
"Мы усилим давление на Россию с помощью экономических санкций, продолжим работать над международной изоляцией России, противостоять дезинформации. Мы также сохраним единство в поддержке Украины… В понедельник это (нефтяное эмбарго) обсудят министры иностранных дел. Я представлю новые политические вводные для достижения соглашения. Я уверен, что мы добьемся соглашения. Оно нам необходимо, поскольку мы должны избавиться от этой зависимости от российской нефти", - сказал он.
АЭС Тианж в бельгийском регионе Валлония - РИА Новости, 1920, 12.05.2022
12 мая, 08:00
Брюссель не намерен тонуть в энергокризисе вместе с остальной Европой
 
Цены на нефтьРоссияЭкономикаЕвросоюзЖозеп БоррельСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала