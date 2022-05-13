https://ria.ru/20220513/embargo-1788262720.html
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят нефтяное эмбарго против России
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят нефтяное эмбарго против России - РИА Новости, 13.05.2022
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят нефтяное эмбарго против России
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят нефтяное эмбарго против России, надеется, что решение будет найдено. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T10:28
2022-05-13T10:28
2022-05-13T10:48
цены на нефть
россия
экономика
евросоюз
жозеп боррель
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 13 мая – РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД ЕС на встрече 16 мая обсудят нефтяное эмбарго против России, надеется, что решение будет найдено."Мы усилим давление на Россию с помощью экономических санкций, продолжим работать над международной изоляцией России, противостоять дезинформации. Мы также сохраним единство в поддержке Украины… В понедельник это (нефтяное эмбарго) обсудят министры иностранных дел. Я представлю новые политические вводные для достижения соглашения. Я уверен, что мы добьемся соглашения. Оно нам необходимо, поскольку мы должны избавиться от этой зависимости от российской нефти", - сказал он.
https://ria.ru/20220512/belgiya-1788009859.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, экономика, евросоюз, жозеп боррель, санкции в отношении россии
10:28 13.05.2022 (обновлено: 10:48 13.05.2022)
Главы МИД ЕС в понедельник обсудят нефтяное эмбарго против России
Боррель рассчитывает, что решение по нефтяному эмбарго против России будет найдено