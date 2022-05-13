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Эксперт объяснил, как нефтяное эмбарго поможет России - РИА Новости, 13.05.2022
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Эксперт объяснил, как нефтяное эмбарго поможет России
Эксперт объяснил, как нефтяное эмбарго поможет России - РИА Новости, 13.05.2022
Эксперт объяснил, как нефтяное эмбарго поможет России
Идея швейцарского обозревателя Геральда Хоспа о том, что Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, не лишена оснований. Мало кто... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T04:15
2022-05-13T04:15
экономика
россия
евросоюз
urals
санкции в отношении россии
нефть
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Идея швейцарского обозревателя Геральда Хоспа о том, что Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, не лишена оснований. Мало кто сомневается, что в том или ином виде ограничения введут — теперь Европа задумалась, как помешать России получить от них выгоду, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин.По его словам, сокращение предложения нефти должно вызвать ее подорожание — если не появится дополнительный объем из других стран. В этой ситуации ЕС может, к примеру, задуматься о запрете страхования перевозок российской нефти, считает собеседник агентства.Это приведет к тому, что добыча и экспорт России снизятся, а дисконт на сорт Urals вырастет, полагает он.
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экономика, россия, евросоюз, urals, санкции в отношении россии, нефть
04:15 13.05.2022
 
Эксперт объяснил, как нефтяное эмбарго поможет России

Эксперт Кокин: дисконт на сорт нефти Urals вырастет, если добыча и экспорт России снизятся

© РИА Новости / Максим БогодвидНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Нефтяная качалка. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Идея швейцарского обозревателя Геральда Хоспа о том, что Москва может выиграть в случае введения Евросоюзом нефтяного эмбарго, не лишена оснований. Мало кто сомневается, что в том или ином виде ограничения введут — теперь Европа задумалась, как помешать России получить от них выгоду, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик по нефтегазовому сектору "Открытие Инвестиции" Алексей Кокин.
"Статья Хоста содержит не только предупреждение о возможной контрпродуктивности эмбарго на российскую нефть, но и обсуждение альтернатив и дополнительных мер для повышения эффективности запрета. От сроков и механизмов реализации шестого пакета санкций зависит, насколько российская нефтегазовая отрасль сможет адаптироваться к новым условиям на рынках", — напомнил эксперт.
По его словам, сокращение предложения нефти должно вызвать ее подорожание — если не появится дополнительный объем из других стран. В этой ситуации ЕС может, к примеру, задуматься о запрете страхования перевозок российской нефти, считает собеседник агентства.
Это приведет к тому, что добыча и экспорт России снизятся, а дисконт на сорт Urals вырастет, полагает он.
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ЭкономикаРоссияЕвросоюзUralsСанкции в отношении РоссииНефть
 
 
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