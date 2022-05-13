https://ria.ru/20220513/ekonomika-1788395775.html

Экономическая ситуация в Алтайском крае стабильная, заявили власти

Экономическая ситуация в Алтайском крае стабильная, заявили власти - РИА Новости, 13.05.2022

Экономическая ситуация в Алтайском крае стабильная, заявили власти

Все пищевые и перерабатывающие предприятия Алтайского края работают в штатном режиме, экономическая ситуация в регионе стабильная, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T17:33

2022-05-13T17:33

2022-05-13T17:33

алтайский край

экономика

виктор томенко

алтайский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

БАРНАУЛ, 13 мая - РИА Новости. Все пищевые и перерабатывающие предприятия Алтайского края работают в штатном режиме, экономическая ситуация в регионе стабильная, сообщает пресс-служба регионального правительства."В экономике (Алтайского края - ред.) ситуация оценивается как стабильная. Сельскохозяйственные предприятия края обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения комплекса весенних полевых работ. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Остановок производства и сокращения штата сотрудников не отмечалось. Имеются запасы сырья на предприятиях. Показатели рынка труда контролируются в ежедневном формате – ситуация остается стабильной, продолжает снижаться число безработных", - говорится в сообщении.Вопросы обсуждались на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края, которое провёл губернатор Виктор Томенко. Отмечалось, что на федеральном и краевом уровне принят ряд мер, позволяющих сохранить стабильность в экономике и социальной сфере в условиях внешних санкций."В Алтайском крае реализуется план мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края и сбалансированности консолидированного бюджета региона в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год. Некоммерческой микрокредитной компанией "Алтайский фонд финансирования предпринимательства" реализуются специальные кредитные продукты, ставки по которым варьируются от 1 до 9,5%. Фондом развития Алтайского края сохранен уровень процентных ставок по его программам, не превышающий 5% годовых", - уточняет пресс-служба.В полном объеме финансируются социальные обязательства."На эти цели с начала года направлено 8,7 млрд рублей. Рассмотрены принятые антикризисные решения в сфере бюджетного законодательства. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил задачу - ежедневно отслеживать ситуацию в экономике и социальной сфере края, оперативно реагировать на изменения в целях своевременного принятия решений", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html

https://ria.ru/20220407/sertifikaty-1782273598.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, виктор томенко, алтайский край