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Экономическая ситуация в Алтайском крае стабильная, заявили власти - РИА Новости, 13.05.2022
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Алтайский край
https://ria.ru/20220513/ekonomika-1788395775.html
Экономическая ситуация в Алтайском крае стабильная, заявили власти
Экономическая ситуация в Алтайском крае стабильная, заявили власти - РИА Новости, 13.05.2022
Экономическая ситуация в Алтайском крае стабильная, заявили власти
Все пищевые и перерабатывающие предприятия Алтайского края работают в штатном режиме, экономическая ситуация в регионе стабильная, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T17:33
2022-05-13T17:33
алтайский край
экономика
виктор томенко
алтайский край
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БАРНАУЛ, 13 мая - РИА Новости. Все пищевые и перерабатывающие предприятия Алтайского края работают в штатном режиме, экономическая ситуация в регионе стабильная, сообщает пресс-служба регионального правительства."В экономике (Алтайского края - ред.) ситуация оценивается как стабильная. Сельскохозяйственные предприятия края обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения комплекса весенних полевых работ. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Остановок производства и сокращения штата сотрудников не отмечалось. Имеются запасы сырья на предприятиях. Показатели рынка труда контролируются в ежедневном формате – ситуация остается стабильной, продолжает снижаться число безработных", - говорится в сообщении.Вопросы обсуждались на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края, которое провёл губернатор Виктор Томенко. Отмечалось, что на федеральном и краевом уровне принят ряд мер, позволяющих сохранить стабильность в экономике и социальной сфере в условиях внешних санкций."В Алтайском крае реализуется план мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края и сбалансированности консолидированного бюджета региона в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год. Некоммерческой микрокредитной компанией "Алтайский фонд финансирования предпринимательства" реализуются специальные кредитные продукты, ставки по которым варьируются от 1 до 9,5%. Фондом развития Алтайского края сохранен уровень процентных ставок по его программам, не превышающий 5% годовых", - уточняет пресс-служба.В полном объеме финансируются социальные обязательства."На эти цели с начала года направлено 8,7 млрд рублей. Рассмотрены принятые антикризисные решения в сфере бюджетного законодательства. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил задачу - ежедневно отслеживать ситуацию в экономике и социальной сфере края, оперативно реагировать на изменения в целях своевременного принятия решений", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20220414/turisty-1783473201.html
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экономика, виктор томенко, алтайский край
17:33 13.05.2022
 
Экономическая ситуация в Алтайском крае стабильная, заявили власти

Власти Алтайского края заявили о стабильной экономической ситуации в регионе

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БАРНАУЛ, 13 мая - РИА Новости. Все пищевые и перерабатывающие предприятия Алтайского края работают в штатном режиме, экономическая ситуация в регионе стабильная, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"В экономике (Алтайского края - ред.) ситуация оценивается как стабильная. Сельскохозяйственные предприятия края обеспечены всеми необходимыми ресурсами для проведения комплекса весенних полевых работ. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в штатном режиме. Остановок производства и сокращения штата сотрудников не отмечалось. Имеются запасы сырья на предприятиях. Показатели рынка труда контролируются в ежедневном формате – ситуация остается стабильной, продолжает снижаться число безработных", - говорится в сообщении.
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Вопросы обсуждались на заседании рабочей группы по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края, которое провёл губернатор Виктор Томенко. Отмечалось, что на федеральном и краевом уровне принят ряд мер, позволяющих сохранить стабильность в экономике и социальной сфере в условиях внешних санкций.
"В Алтайском крае реализуется план мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края и сбалансированности консолидированного бюджета региона в условиях внешнего санкционного давления на 2022 год. Некоммерческой микрокредитной компанией "Алтайский фонд финансирования предпринимательства" реализуются специальные кредитные продукты, ставки по которым варьируются от 1 до 9,5%. Фондом развития Алтайского края сохранен уровень процентных ставок по его программам, не превышающий 5% годовых", - уточняет пресс-служба.
В полном объеме финансируются социальные обязательства.
"На эти цели с начала года направлено 8,7 млрд рублей. Рассмотрены принятые антикризисные решения в сфере бюджетного законодательства. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поставил задачу - ежедневно отслеживать ситуацию в экономике и социальной сфере края, оперативно реагировать на изменения в целях своевременного принятия решений", - отмечается в сообщении.
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