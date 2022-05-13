https://ria.ru/20220513/dzhanibekov-1787898418.html

Биография Владимира Джанибекова

Биография Владимира Джанибекова - РИА Новости, 13.05.2022

Биография Владимира Джанибекова

Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Александрович Джанибеков (урожденный Крысин, Джанибеков – фамилия первой жены) родился 13 мая 1942 РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T01:12

2022-05-13T01:12

2022-05-13T01:12

справки

владимир джанибеков

узбекистан

ссср

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Летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Владимир Александрович Джанибеков (урожденный Крысин, Джанибеков – фамилия первой жены) родился 13 мая 1942 года в селе Искандер Бостанлыкского района Казахской ССР (с 1956 года Бостанлыкский район вошел в состав Ташкентской области Узбекской ССР).В 1949-1953 годах учился в разных школах Ташкента (Узбекистан).В 1953-1958 годах занимался в Ташкентском Суворовском училище Пограничных войск Министерства госбезопасности СССР, но вернулся в среднюю школу из-за расформирования училища. В школьные годы увлекался рисованием и астрономией, занимался легкой атлетикой, фехтованием, борьбой, тяжелой атлетикой. Был рекордсменом по штанге среди юниоров, чемпионом Узбекистана в полутяжелом весе среди юношей. В 1960 году, окончив среднюю школу с золотой медалью, подал документы в училище летчиков, но не прошел по конкурсу. Поступил в Ленинградский государственный университет на астрофизическое отделение физического факультета, но ушел из него после первого семестра, приняв решение стать военным летчиком. Одновременно с учебой в университете занимался в секции парашютизма ленинградского аэроклуба.В 1961 году поступил в Ейское высшее военное авиационное училище летчиков (ВВАУЛ) на факультет "Боевое применение и эксплуатация самолетов". В 1965 году окончил училище с отличием по специальности "летчик-инженер". С декабря 1965 года Джанибеков служил летчиком-инструктором, с июня 1968 года – старшим летчиком-инструктором учебного авиационного полка Ейского ВВАУЛ. Освоил пять модификаций Су-7 (Су-7Б, Су-7БМ, Су-7БМК, Су-7БКЛ, Су-7У). В 1970 году был зачислен в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) ВВС на должность слушателя-космонавта (пятый набор). В рамках общекосмической подготовки в 1970-1971 годах обучался по программе третьего курса Московского авиационного института. Прошел полный курс общекосмической подготовки и подготовки к полетам на кораблях типа "Союз" и долговременных орбитальных станциях типа "Салют". В мае 1973 года был назначен командиром одного из экипажей, проходящих подготовку по программе советско-американского космического полета "Союз-Аполлон". В декабре 1974 года был командиром дублирующего экипажа при полете космического корабля "Союз-16". Свой первый космический полет Владимир Джанибеков совершил с 10 по 16 января 1978 года в качестве командира первой экспедиции посещения на орбитальную станцию (ОС) "Салют-6" вместе с Олегом Макаровым. Стартовал на космическом корабле (КК) "Союз-27". Вернулся на Землю на КК "Союз-26". Продолжительность полета составила пять суток 22 часа 58 минут. С 20 ноября 1978 года по 18 мая 1979 года Джанибеков проходил подготовку в качестве командира второго (дублирующего) советско-венгерского экипажа экспедиции посещения ОС "Салют-6" вместе с Бела Мадьяри (Bela Magyari). Полет был отложен из-за аварии корректирующей тормозной двигательной установки на КК "Союз-33", в связи с чем с 3 сентября 1979 по 12 мая 1980 года проходил подготовку в режиме поддержания тренированности. Во время старта корабля "Союз-36" 26 мая 1980 года был дублером командира корабля. Второй космический полет Джанибеков совершил с 22 по 30 марта 1981 года вместе с монгольским космонавтом Жугдэрдэмидийном Гуррагчой (Jugderdemidiyn Gurragcha) на космическом корабле "Союз-39" (был командиром корабля) по программе 10-й экспедиции посещения на ОС "Салют-6". Продолжительность полета составила семь суток 20 часов 42 минуты. Третий космический полет совершил с 24 июня по 2 июля 1982 года в качестве командира экипажа корабля "Союз Т-6" по советско-французской программе экспедиции посещения на орбитальную станцию "Салют-7" вместе с Александром Иванченковым и французским космонавтом Жаном-Полем Кретьеном (Jean-Loup Chretien) по программе "Интеркосмос". Продолжительность полета составила семь суток 21 час 50 минут. С апреля по октябрь 1983 года Джанибеков готовился в качестве командира резервного экипажа по программе третьей основной экспедиции на ОС "Салют-7". С 17 по 29 июля 1984 года совершил четвертый космический полет вместе со Светланой Савицкой и Игорем Волком на космическом корабле "Союз Т-12" (был командиром корабля) по программе экспедиции посещения на ОС "Салют-7". Во время работы на борту комплекса 25 июля 1984 года вместе со Светланой Савицкой совершил выход в открытый космос продолжительностью три часа 35 минут для испытания установки для резки и сварки материалов в космосе. Продолжительность полета составила 11 суток 19 часов 14 минут. Пятый космический полет совершил с 6 июня по 26 сентября 1985 года вместе с Виктором Савиных на космическом корабле "Союз Т-13" (был командиром корабля) по программе спасения ОС "Салют-7". В этом полете Джанибеков и Савиных впервые в истории космонавтики осуществили стыковку пилотируемого космического корабля с вышедшей из-под контроля орбитальной станцией. После перехода на борт станции, космонавты провели работы по восстановлению ее работоспособности, а затем приступили к комплексу исследований и экспериментов. 2 августа 1985 года Джанибеков совершил вместе с Виктором Савиных выход в открытый космос, где были проведены работы по развертыванию дополнительных панелей солнечных батарей. Космонавты находились в открытом космосе пять часов. Продолжительность пятого полета составила 112 суток три часа 12 минут. Всего за пять рейсов в космос Владимир Джанибеков налетал 145 дней 15 часов 58 минут. В 1986 году он выбыл из отряда космонавтов в связи с назначением на новую должность. С июня 1986 года по март 1988 года служил заместителем начальника 1-го управления ЦПК по подготовке космонавтов. С июля 1988 года по август 1997 года – начальник 1-го управления ЦПК.7 августа 1997 года Владимир Джанибеков был уволен в запас по достижении предельного возраста в звании генерал-майор авиации. В 1997-1999 годах – старший научный сотрудник Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. С августа 1997 года по август 2002 года был заместителем генерального директора Международного научно-технического центра полезных нагрузок космических объектов. С 1997 года является профессором-консультантом Томского государственного университета (ТГУ). В 2011 году ему было присвоено звание "Почетный доктор ТГУ". Владимир Джанибеков был депутатом Верховного Совета Узбекской ССР 11-го созыва (1985-1990). Осенью 1995 года вошел в общефедеральный избирательный список политического блока "Общее дело", но в предвыборной кампании участвовать отказался и снял свою кандидатуру. Космонавт является председателем Попечительского совета "Общества сотрудничества и дружбы с Непалом", президентом Ассоциации музеев космонавтики России (с 2010 года). Владимир Джанибеков награжден двумя медалями "Золотая Звезда" Героя Советского Союза (1978, 1981), пятью орденами Ленина (1978, 1981, 1982,1984, 1985), орденом Красной Звезды (1976), орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" III степени, орденом Дружбы (1996), медалями, знаком Роскосмоса "За международное сотрудничество в области космонавтики" (2012). Является Командором французского ордена Почетного легиона (1982) и обладателем французской медали за доблесть (D'Honneur) (1978); награжден медалью "Золотая Звезда" Героя Монгольской Народной Республики, орденом Сухэ-Батора (Монгольской Народной Республики, 1981) и двумя медалями Монгольской Народной Республики, а также орденом Государственного Знамени Венгерской Народной Республики (1980). Космонавт является почетным гражданином городов Гагарин, Калуга, Черкесск (Россия), Аркалык, Джезказган (Казахстан), Чирчик (Узбекистан), Хьюстон (США), Улан-Батор (Монголия). Именем Джанибекова названа малая планета № 3170. Бронзовый бюст космонавта установлен в Ташкенте. Владимир Джанибеков женат. Супруга – Татьяна Геворкян. У него есть две дочери от первого брака с Лилией Джанибековой. Джанибеков увлекается живописью. Его работы, преимущественно на космическую тематику, неоднократно экспонировались на художественных выставках, выставлены в Музее космонавтики. Автор эскизов для некоторых советских почтовых марок. В 1991-1998 годах предпринял несколько попыток совершить кругосветный беспосадочный перелет на воздушном шаре в составе американо-российского экипажа.В США прошел необходимую подготовку и сдал экзамены на сертификат пилота аппаратов легче воздуха с допуском к испытательным полетам. На различных летательных аппаратах налетал около 100 часов.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

узбекистан

ссср

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, владимир джанибеков, узбекистан, ссср