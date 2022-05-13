https://ria.ru/20220513/dtp-1788291351.html

В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП на трассе

В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП на трассе - РИА Новости, 13.05.2022

В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП на трассе

Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону. РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:19

2022-05-13T12:19

2022-05-13T12:19

происшествия

россошанский район

дтп

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ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону.Авария произошла в четверг в Россошанском районе на 272 километре автодороги "Белгород - М-4 "Дон"-Москва-Воронеж"."По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями ВАЗ-21214, под управлением 62-летнего местного жителя, который осуществлял маневр поворота налево, и двигавшимся в попутном направлении автомобилем Nissan Almera, под управлением 44-летнего жителя Россошанского района, который осуществлял маневр обгона двигавшегося впереди него вышеуказанного автомобиля", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП оба водителя, а также четверо пассажиров иномарки с травмами были доставлены в больницу.Полицейскими по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html

россошанский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россошанский район, дтп