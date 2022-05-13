https://ria.ru/20220513/dtp-1788291351.html
В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП на трассе
В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП на трассе - РИА Новости, 13.05.2022
В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП на трассе
Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону. РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T12:19
2022-05-13T12:19
2022-05-13T12:19
происшествия
россошанский район
дтп
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ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости. Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает в пятницу главное управление МВД по региону.Авария произошла в четверг в Россошанском районе на 272 километре автодороги "Белгород - М-4 "Дон"-Москва-Воронеж"."По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями ВАЗ-21214, под управлением 62-летнего местного жителя, который осуществлял маневр поворота налево, и двигавшимся в попутном направлении автомобилем Nissan Almera, под управлением 44-летнего жителя Россошанского района, который осуществлял маневр обгона двигавшегося впереди него вышеуказанного автомобиля", - говорится в сообщении.По данным полиции, в результате ДТП оба водителя, а также четверо пассажиров иномарки с травмами были доставлены в больницу.Полицейскими по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
https://ria.ru/20220504/dtp-1786712395.html
россошанский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россошанский район, дтп
В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП на трассе
В Воронежской области шесть человек пострадали в ДТП с двумя автомобилями
ВОРОНЕЖ, 13 мая - РИА Новости.
Шесть человек получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Воронежской области, сообщает
в пятницу главное управление МВД по региону.
Авария произошла в четверг в Россошанском районе
на 272 километре автодороги "Белгород - М-4 "Дон"-Москва-Воронеж".
"По предварительным данным, произошло столкновение между автомобилями ВАЗ-21214, под управлением 62-летнего местного жителя, который осуществлял маневр поворота налево, и двигавшимся в попутном направлении автомобилем Nissan Almera, под управлением 44-летнего жителя Россошанского района, который осуществлял маневр обгона двигавшегося впереди него вышеуказанного автомобиля", - говорится в сообщении.
По данным полиции, в результате ДТП оба водителя, а также четверо пассажиров иномарки с травмами были доставлены в больницу.
Полицейскими по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.