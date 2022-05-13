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Один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.05.2022

Один человек погиб при обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ

Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:59

2022-05-13T12:59

2022-05-13T13:01

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

владимир путин

петровский район

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ДОНЕЦК, 13 мая – РИА Новости. Один человек погиб в результате обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о гибели мирного жителя - мужчины 1973 г.р. в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района Донецка по адресу ул. Кизильская, 9", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Ранее в пятницу представительство сообщало о ранении мирной жительницы в этом же районе в результате обстрела со стороны украинских войск.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

украина

донецк (днр)

донецкая народная республика

петровский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, донецк (днр), донецкая народная республика, владимир путин, петровский район, сцкк