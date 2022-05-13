https://ria.ru/20220513/donetsk-1788299590.html

Мирная жительница ранена при обстреле Петровского района Донецка

Мирная жительница ранена при обстреле Петровского района Донецка - РИА Новости, 13.05.2022

Мирная жительница ранена при обстреле Петровского района Донецка

Мирная жительница ранена в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T12:41

2022-05-13T12:41

2022-05-13T12:44

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728417766_0:174:3331:2048_1920x0_80_0_0_537628f90d65b7d505a152787670d114.jpg

ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Мирная жительница ранена в результате обстрела Петровского района Донецка, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении мирной жительницы 1950 г.р. в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) Петровского района Донецка по адресу ул. Красносельская, 36", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Также отмечается, что в результате обстрела Петровского района зафиксированы повреждения частного жилого дома.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220513/obstrel-1788289121.html

петровский район

донецк (днр)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир путин, петровский район, донецк (днр), донецкая народная республика, сцкк