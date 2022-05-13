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Сестры-близнецы из ЛНР два месяца боятся выйти из убежища из-за обстрелов - РИА Новости, 13.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220513/donbass-1788246784.html
Сестры-близнецы из ЛНР два месяца боятся выйти из убежища из-за обстрелов
Сестры-близнецы из ЛНР два месяца боятся выйти из убежища из-за обстрелов - РИА Новости, 13.05.2022
Сестры-близнецы из ЛНР два месяца боятся выйти из убежища из-за обстрелов
Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия в городе Рубежное в ЛНР потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T08:38
2022-05-13T08:38
специальная военная операция на украине
в мире
рубежное
украина
лнр
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 13 мая - РИА Новости. Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия в городе Рубежное в ЛНР потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ, передает корреспондент РИА Новости. Увезти детей из города родители не могут: от пережитого страха девочки отказываются выходить из подвала."Завтра, в 11:30 утра, ровно два месяца, как мы потеряли дом и живем в бомбоубежище", - рассказала РИА Новости Ольга, мать девочек. Убежище оборудовано в подвале одного из городских учебных заведений: здесь до сих пор на стенах висит реклама занятий каратэ и лозунг "Учись метко стрелять!"Живущие в убежище спят на придвинутых друг к другу стульях и столах, укрывшись одеялами, которые они принесли из дома. Питаются продуктами из гуманитарной помощи, которые готовят во дворе на кострах. В подвале холодно даже днем: когда люди разговаривают, изо рта идет пар. Ночью люди спят в верхней одежде, прижавшись друг к другу.Два месяца назад семья Вики и Леры была дома, девочки играли, родители занимались хозяйством, как в дом попал снаряд. "Было очень страшно. Очень. Мы схватили вещи, какие были, и побежали в подвал", - рассказывает Ольга. Девочки находятся в таком ужасе до сих пор, что отказываются выходить из подвала во двор здания. "Сначала Вика выходила, а Лера сидела в здании. Потом они почему-то поменялись - теперь Вика боится", - рассказывает их мама. Из-за этого они до сих пор не могут эвакуироваться из Рубежного. Впрочем, и дорога из города до сих пор опасна - на ней продолжают рваться снаряды.Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 50 тысяч человек. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что город перешел под контроль республики. В настоящее время Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
https://ria.ru/20220512/ukraina-1788039654.html
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рубежное
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2022
Ольга Фомченкова
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в мире, рубежное, украина, лнр, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр
08:38 13.05.2022
 
Сестры-близнецы из ЛНР два месяца боятся выйти из убежища из-за обстрелов

Сестры-близнецы в Рубежном потеряли дом при обстреле и два месяца боятся выйти из подвала

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРазрушенные здания в городе Рубежное
Разрушенные здания в городе Рубежное - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Разрушенные здания в городе Рубежное. Архивное фото
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РУБЕЖНОЕ (ЛНР), 13 мая - РИА Новости. Девятилетние сестры-близняшки Вика и Валерия в городе Рубежное в ЛНР потеряли дом из-за попадания украинского снаряда и уже два месяца живут с родителями в одном из бомбоубежищ, передает корреспондент РИА Новости. Увезти детей из города родители не могут: от пережитого страха девочки отказываются выходить из подвала.
"Завтра, в 11:30 утра, ровно два месяца, как мы потеряли дом и живем в бомбоубежище", - рассказала РИА Новости Ольга, мать девочек. Убежище оборудовано в подвале одного из городских учебных заведений: здесь до сих пор на стенах висит реклама занятий каратэ и лозунг "Учись метко стрелять!"
Живущие в убежище спят на придвинутых друг к другу стульях и столах, укрывшись одеялами, которые они принесли из дома. Питаются продуктами из гуманитарной помощи, которые готовят во дворе на кострах. В подвале холодно даже днем: когда люди разговаривают, изо рта идет пар. Ночью люди спят в верхней одежде, прижавшись друг к другу.
Два месяца назад семья Вики и Леры была дома, девочки играли, родители занимались хозяйством, как в дом попал снаряд. "Было очень страшно. Очень. Мы схватили вещи, какие были, и побежали в подвал", - рассказывает Ольга. Девочки находятся в таком ужасе до сих пор, что отказываются выходить из подвала во двор здания. "Сначала Вика выходила, а Лера сидела в здании. Потом они почему-то поменялись - теперь Вика боится", - рассказывает их мама. Из-за этого они до сих пор не могут эвакуироваться из Рубежного. Впрочем, и дорога из города до сих пор опасна - на ней продолжают рваться снаряды.
Кадры зачистки от националистов промзоны в Рубежном. Видео Народной милиции ЛНР
Вчера, 08:15Специальная военная операция на Украине
Комендант: бойцы ВСУ пытаются выехать из Рубежного под видом беженцев
Рубежное является частью Северодонецко-Лисичанской агломерации, его население до начала боевых действий превышало 50 тысяч человек. С начала российской спецоперации по демилитаризации Украины шли бои за контроль над городом. В конце апреля Народная милиция ЛНР подтвердила, что город перешел под контроль республики. В настоящее время Рубежное остается без электро-, газо- и водоснабжения, жители остро нуждаются в лекарствах.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
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