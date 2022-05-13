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Добровинский назвал сумму выплат Ефремова из колонии - РИА Новости, 13.05.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220513/dobrovinskiy-1788303995.html
Добровинский назвал сумму выплат Ефремова из колонии
Добровинский назвал сумму выплат Ефремова из колонии - РИА Новости, 13.05.2022
Добровинский назвал сумму выплат Ефремова из колонии
Александр Добровинский озвучил сумму, которую Михаил Ефремов будет выплачивать со своей зарплаты в колонии в пользу страховой компании, которая оплатила ущерб,... РИА Новости, 13.05.2022
2022-05-13T13:06
2022-05-13T13:06
шоубиз
знаменитости
михаил ефремов
александр добровинский
шоу-бизнес
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Александр Добровинский озвучил сумму, которую Михаил Ефремов будет выплачивать со своей зарплаты в колонии в пользу страховой компании, которая оплатила ущерб, причиненный пострадавшим в результате автомобильной аварии. По словам адвоката, это около двух-трех тысяч рублей.Он добавил, что актеру "клинически не везет с адвокатами", передает портал Teleprogramma.pro.Отмечается, что Ефремов должен возместить страховой компании около 700 тысяч рублей.Адвокат высказал предположение, что актеру придется ждать УДО. 8 июня 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет. О том, что защита Ефремова подала кассационную жалобу, стало известно в июне 2021 года.
https://ria.ru/20210629/efremov-1739011929.html
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знаменитости, михаил ефремов, александр добровинский, шоу-бизнес
13:06 13.05.2022
 
Добровинский назвал сумму выплат Ефремова из колонии

Добровинский назвал сумму выплат Ефремова из колонии в пользу страховой компании

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Александр Добровинский озвучил сумму, которую Михаил Ефремов будет выплачивать со своей зарплаты в колонии в пользу страховой компании, которая оплатила ущерб, причиненный пострадавшим в результате автомобильной аварии. По словам адвоката, это около двух-трех тысяч рублей.

"Он будет выплачивать со своей молниеносной зарплаты (молниеносной, потому что он молнии вставляет) по две-три тысячи рублей, остальное, я думаю, ему оставят на ларек", – отметил Добровинский.

Он добавил, что актеру "клинически не везет с адвокатами", передает портал Teleprogramma.pro.

"Вдобавок еще и Верховный суд, я слышал, отказал в его жалобе. Но там адвокаты Михаила Олеговича написали такую жалобу, что Верховный суд должен был ее отклонить еще до получения", – сообщил Добровинский.

Отмечается, что Ефремов должен возместить страховой компании около 700 тысяч рублей.
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Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет. О том, что защита Ефремова подала кассационную жалобу, стало известно в июне 2021 года.
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