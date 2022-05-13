https://ria.ru/20220513/dobrovinskiy-1788303995.html

Добровинский назвал сумму выплат Ефремова из колонии

Добровинский назвал сумму выплат Ефремова из колонии - РИА Новости, 13.05.2022

Добровинский назвал сумму выплат Ефремова из колонии

Александр Добровинский озвучил сумму, которую Михаил Ефремов будет выплачивать со своей зарплаты в колонии в пользу страховой компании, которая оплатила ущерб,... РИА Новости, 13.05.2022

2022-05-13T13:06

2022-05-13T13:06

2022-05-13T13:06

шоубиз

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михаил ефремов

александр добровинский

шоу-бизнес

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МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Александр Добровинский озвучил сумму, которую Михаил Ефремов будет выплачивать со своей зарплаты в колонии в пользу страховой компании, которая оплатила ущерб, причиненный пострадавшим в результате автомобильной аварии. По словам адвоката, это около двух-трех тысяч рублей.Он добавил, что актеру "клинически не везет с адвокатами", передает портал Teleprogramma.pro.Отмечается, что Ефремов должен возместить страховой компании около 700 тысяч рублей.Адвокат высказал предположение, что актеру придется ждать УДО. 8 июня 2020 года Ефремов в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в машину курьера Сергея Захарова, который через несколько часов после столкновения умер в больнице. Суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима, затем срок был изменен на семь с половиной лет. О том, что защита Ефремова подала кассационную жалобу, стало известно в июне 2021 года.

https://ria.ru/20210629/efremov-1739011929.html

https://ria.ru/20220511/leps-1787931680.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, михаил ефремов, александр добровинский, шоу-бизнес