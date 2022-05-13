21:13 13.05.2022 (обновлено: 21:15 13.05.2022)
Восемь мирных жителей пострадали при обстрелах освобожденных территорий ДНР
ДНР в СЦКК: восемь мирных жителей пострадали при обстрелах освобожденных территорий
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкПредставитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня
Представитель Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 мая - РИА Новости. Восемь мирных жителей ранены в результате обстрелов ранее освобожденной территории Донецкой и Луганской народных республик, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 8 мирных жителей в результате обстрелов ВФУ ранее освобожденной территории", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Отмечается, в частности, что в населенном пункте Ближнее ранен мальчик 2014 года рождения. Общее количество зафиксированных пострадавших на освобожденной территорий ДНР составляет 1352 человека, в том числе 70 детей, добавили в представительстве.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.